Lexus LC Convertible готов к серийному производству

Кабриолет Lexus LC Convertible Concept, выросший из флагманского купе Lexus LC 500, до Гудвуда доехал в камуфляжной пленке. Все дело в том, что автомобиль уже получил все необходимые доработки, и именно в таком виде его запустят на конвейер.

Правда, выкладывать на стол все карты японцы пока не спешат. Представители бренда сообщили, что внешность, характеристики и дата выхода флагмана с открытым верхом будут обнародованы позднее.

Напомним, что купе, ставшее предтечей LC Convertible, уже представлен на российском рынке. «Двухдверка» оборудована 5-литровым бензиновым V8 мощностью 477 л. с. и максимальным крутящим моментом в 540 Нм. Движку аккомпанирует десятискоростный «автомат».

С нуля до первой сотни авто выстреливает за 4,7 с, а его максимальная скорость ограничена 270 км/ч. Ценник стартует от 8 399 000 рублей.