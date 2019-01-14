Lexus LC приехал в Россию в новом исполнении

Lexus LC Yellow Edition приводится в движение пятилитровым атмосферным мотором V8 мощностью 477 л. с., работающий вместе с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Кузов автомобиля выкрашен ярко-желтой эмалью. Этот же солнечный оттенок нашел свое место и в интерьере: дверные панели получили вставки из желтой алькантары. Сиденья, центральная консоль, рулевое колесо и подлокотник отделаны белой кожей с контрастной желтой прострочкой. Кроме того, автомобиль отличается накладками на порогах с названием спецверсии.

Инженеры оснастили седан подголовниками с электрорегулировкой (у стандартного LC они регулируются вручную) и проекционным экраном. Кроме того, сиденья первого ряда настраиваются в десяти направлениях (у обычного LC — в 8-ми).

Желтая новинка уже доступна для заказа. Ценник стартует от 8 285 000 рублей.