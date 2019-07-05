Как заранее определить, что турбина вот-вот умрет

Автомобили с турбомоторами встречаются все чаще: такой двигатель значительно мощнее и заметно экономичнее атмосферного собрата аналогичного рабочего объема. Но за прибавку в мощности приходится платить снижением ресурса. Портал «АвтоВзгляд» подготовил короткий дайджест симптомов скорого выходе из строя «улитки».
Эдуард Раскин

Рынок подержанных авто с турбомоторами за последнее время значительно увеличился, есть из чего выбирать. Но как не «попасть» на дорогостоящий ремонт нагнетателя после покупки машины «бэу»?

Проще всего проверить турбину на СТО с помощью специализированного оборудования. Однако мало кто из покупателей готов платить за серьезную диагностику каждого авто, на который «лег глаз» в процессе поиска на рынке. Поэтому первичный осмотр придется делать самостоятельно.

Для начала заведем автомобиль и приглядимся к выхлопной трубе. Черный, белый или сизый дым это плохо — мотор «жрет» масло. И это повод попрощаться с продавцом.

Если выхлопные газы не насторожили, внимательно осматриваем моторный отсек в районе турбины. Тут не должно быть следов масла ни в каком виде. Когда двигатель тщательно отмыт — это тоже дурной знак, владелец пытается от вас что-то скрыть. Впрочем, нажав несколько раз на педаль газа, можно увидеть секущую изо всех щелей смазку.

Пока владелец машины нажимает газует, сдавите рукой воздушный патрубок, идущий к турбине. Если после нескольких утапливаний акселератора в пол поток воздуха не начал разжимать ваш кулак — турбине хана. Чтобы окончательно убедиться — смело отсоединяйте патрубок. Увидите в нем есть масло — улитка свое отжила.

Лучший способ проверить работоспособность турбины — подключить к диагностическому разъему считывающий блок, который стоит сущие копейки, и проверить двигатель на наличие ошибок. Никакие ухищрения продавца не способны обойти этот метод.

Коли нужного оборудования нет, садимся за руль и едем несколько сотен метров. Первым неприятным «звоночком» будет странный свист и вой из-под капота. Рабочий узел посторонних звуков издавать не будет, а заводной посвист перепускного клапана, сглаживающего пики давления наддува, вы уж точно отличите от предсмертных хрипов доживающей железяки.

«Живая» турбина не допустит вялого разгона и долгого набора оборотов. Если двигатель отказывает вам в желании «отжечь», ему пора к мотористу. При разгоне также может появиться характерный запах жженого масла — его ни с чем не перепутать — это тоже предвестник скорой замены «улитки».

Турбина на бензиновом или дизельном двигателе — один из самых дорогих узлов, переборка или ремонт которого зачастую не имеет финансового смысла.

Купить с разборки нагнетатель в «живом» состоянии тоже невероятно сложно. Сделав выбор в пользу турбомотора на подержанном авто, следует очень тщательно проверить машину перед приобретением. Определившись с претендентами на место в семейном гараже — обязательно свозите каждого в профильный сервис или на диагностику к официальному дилеру. Помните, скупой платит дважды.

двигатель, ремонт, моторное масло
5 июля 2019
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