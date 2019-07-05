Как заранее определить, что турбина вот-вот умрет

Рынок подержанных авто с турбомоторами за последнее время значительно увеличился, есть из чего выбирать. Но как не «попасть» на дорогостоящий ремонт нагнетателя после покупки машины «бэу»?

Проще всего проверить турбину на СТО с помощью специализированного оборудования. Однако мало кто из покупателей готов платить за серьезную диагностику каждого авто, на который «лег глаз» в процессе поиска на рынке. Поэтому первичный осмотр придется делать самостоятельно.

Для начала заведем автомобиль и приглядимся к выхлопной трубе. Черный, белый или сизый дым это плохо — мотор «жрет» масло. И это повод попрощаться с продавцом.

Если выхлопные газы не насторожили, внимательно осматриваем моторный отсек в районе турбины. Тут не должно быть следов масла ни в каком виде. Когда двигатель тщательно отмыт — это тоже дурной знак, владелец пытается от вас что-то скрыть. Впрочем, нажав несколько раз на педаль газа, можно увидеть секущую изо всех щелей смазку.

Пока владелец машины нажимает газует, сдавите рукой воздушный патрубок, идущий к турбине. Если после нескольких утапливаний акселератора в пол поток воздуха не начал разжимать ваш кулак — турбине хана. Чтобы окончательно убедиться — смело отсоединяйте патрубок. Увидите в нем есть масло — улитка свое отжила.