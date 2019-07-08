Восставший из мертвых: завод Derways в Черкесске снова будет выпускать автомобили

Дышащее на ладан предприятие Derways в Черкесске, похоже, вот-вот обретет новую жизнь. Власти Карачаево-Черкесии решили предоставить автозаводу крупные налоговые льготы. Какие же машины встанут на запылившийся конвейер?
Мирон Горин

Местный парламент принял законопроект по освобождению локальных предприятий от налога на имущество организаций до 2023 года. Компенсировать недополученные бюджетом средства планируется за счет налогов на прибыль и налогов на доходы физлиц. Но вот получится ли — большой вопрос.

Впрочем, воскресить едва ли не канувшую в Лету площадку, стало делом принципа и чести. Единственное машиностроительное предприятие в республике — гордость местных властей.

Посмотрим, насколько оправдает завод оказанные доверие и поддержку. По идеальному сценарию, до конца года тут должны прописаться автомобили Chevrolet и Ravon. Если быть точнее, то речь идет о седане с претензией на бизнес-класс Chevrolet Malibu и «двойнике» Chevrolet Spark — узбекском Ravon R2. Последний, как мы знаем, уже присутствовал на нашем рынке, а вот заокеанская новинка появится с России и Странах Таможенного союза впервые.

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8 июля 2019
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