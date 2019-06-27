Украина ввела запрет на автомобили из России

Новые ограничения уже вступили в законную силу. Под запрет, согласно постановлению №535 украинского правительства, попали не только легковые и грузовые автомобили, но и автобусы, мотоциклы, тракторы и спецтехника. И это, конечно, печально.

Абсурдным является тот факт, что в перечень запрещенных товаров из России попали обувь, футболки, шорты и даже носки.

При этом, напомним, официальные продажи российских авто были запрещены на Украине практически сразу после «анексии» Крыма. Однако украинские автолюбители могли ввозить наши LADA и КамАЗ в частном порядке. Теперь, судя по всему, они лишились возможности приобретать относительно недорогие транспортные средства.