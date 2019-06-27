Украина ввела запрет на автомобили из России

Новые ограничения уже вступили в законную силу. Под запрет, согласно постановлению №535 украинского правительства, попали не только легковые и грузовые автомобили, но и автобусы, мотоциклы, тракторы и спецтехника. И это, конечно, печально.
Абсурдным является тот факт, что в перечень запрещенных товаров из России попали обувь, футболки, шорты и даже носки.
При этом, напомним, официальные продажи российских авто были запрещены на Украине практически сразу после «анексии» Крыма. Однако украинские автолюбители могли ввозить наши LADA и КамАЗ в частном порядке. Теперь, судя по всему, они лишились возможности приобретать относительно недорогие транспортные средства.
При этом местный авторынок крайне мал: в минувшем году тут было реализовано около 80 000 новых авто (в России — 1,8 млн.). Что же касается его структуры, то подавляющее большинство — это «Жигули» и «Волги» старше 1985 года выпуска! На чем скоро будут передвигаться украинцы после очередного витка запретов — совершенно непонятно.
Впрочем, торговая война, объявленная Ураиной России на этом не закончилась — запрет на ввоз коснется целого ряда других товаров повседневного пользования, а также железнодорожных вагонов различного типа. Обновленный список «запрещенки по-украински» будет полностью утвержден весной 2020 года.