В России нашли серьезный дефект сразу у нескольких моделей Mercedes-Benz

Под отзыв попали 52 «Мерседеса», собранных с 2016-го по 2018 год. Оказалось, что эти машины были укомплектованы рулевыми механизмами с бракованной стопорной гайкой. При неблагоприятном стечении обстоятельств деталь может расколоться и заблокировать руль. А это почти наверняка приведет к аварийной ситуации.

Чтобы понять, какое конкретно авто подпадает под сервисную кампанию, необходимо заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы». Там в открытом доступе лежит перечень VIN-номеров с возможной неисправностью. Если идентификационный код из списка совпал с тем, что прописан в ПТС, стоит, не затягивая, обратиться к ближайшему дилеру. Ремонтные работы автостроитель осуществляет бесплатно.

Стоит отметить, что премиальные «немцы» — частые фигуранты в сообщениях об отзывных акциях. Так, в начале июня в сервис отправили 330 пикапов Mercedes-Benz X-класса с плохо закрепленными плафонами освещения ног водителя.