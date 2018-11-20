Береги ПТС: мошенники разводят водителей под видом сотрудников ГИБДД

Мошенники уже настолько запугали мирных жителей, что все подозрительные звонки или SMS-сообщения в наши дни воспринимаются гражданами как попытка грубого развода. И не имеет никакого значения, сообщают ли таинственные личности про крупный выигрыш, докладывают о состоянии попавшего в беду родственника или просят у автовладельца копию паспорта транспортного средства (ПТС), представляясь сотрудниками ГИБДД.

Читателю портала «АвтоВзгляд», обратившемуся в редакцию на днях, неожиданный звонок якобы из ГАИ показался крайне странным. По его словам, он трижды разговаривал по телефону с правоохранителями, которые просили как можно скорее предоставить им копию ПТС. Но на логичный вопрос: «А зачем?», дать вразумительный ответ так и не смогли. Так что же им нужно было на самом деле?