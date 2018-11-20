Береги ПТС: мошенники разводят водителей под видом сотрудников ГИБДД

Отечественным водителям в массовом порядке начали поступать сомнительные звонки от людей, представляющихся сотрудниками ГИБДД. Цель подобных обращений — получить от автовладельца копию ПТС. Что это — новый мошеннический развод или особенность работы гаишных подразделений, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мошенники уже настолько запугали мирных жителей, что все подозрительные звонки или SMS-сообщения в наши дни воспринимаются гражданами как попытка грубого развода. И не имеет никакого значения, сообщают ли таинственные личности про крупный выигрыш, докладывают о состоянии попавшего в беду родственника или просят у автовладельца копию паспорта транспортного средства (ПТС), представляясь сотрудниками ГИБДД.
Читателю портала «АвтоВзгляд», обратившемуся в редакцию на днях, неожиданный звонок якобы из ГАИ показался крайне странным. По его словам, он трижды разговаривал по телефону с правоохранителями, которые просили как можно скорее предоставить им копию ПТС. Но на логичный вопрос: «А зачем?», дать вразумительный ответ так и не смогли. Так что же им нужно было на самом деле?
Как известно, совершая регистрационные действия, инспекторы традиционно «дублируют» ПТС и откладывают экземпляр в свои архивы. Не исключено, что оформляя т/с нашего героя, сотрудники ГИБДД по невнимательности упустили этот важный момент и спохватились лишь по прошествии времени, когда нагрянула очередная проверка.
Дабы оперативно устранить «косяк» и не лишиться премии, гаишники начали терроризировать автовладельца просьбами о предоставлении копии ПТС. Может быть такое? Вполне. Только тогда возникает другой вопрос: почему нельзя было сказать автомобилисту правду — мол, напортачили, помогите восстановить документ.
Нельзя упускать из внимания и тот факт, что номер, с которого водителю поступали звонки, не «пробивается» ни по телефонным базам, ни в поисковых системах. И как тут не вспомнить о мошенниках, готовых идти на любого рода ухищрения, лишь бы нажиться на «лохах»?
Зачем преступники охотятся за чужими ПТС, полагаем, разъяснять не нужно. Имея на руках паспорт автомобиля — или хотя бы его дубликат — жулики могут оформить «двойника», легализовать угнанную или привезенную из-за рубежа машину, взять под залог крупный кредит в микрофинансовой организации, или как-то иначе «насолить» реальному владельцу транспортного средства.
Впрочем, даже непроверенные телефонные номера и отсутствие разумных объяснений не являются железобетонными доказательствами того, что наш читатель имеет дело с мошенниками. В Госавтоинспеции много отделов, сотрудники которых по разным причинам могут заинтересоваться чьим-то ПТС.
Так как же отличить преступников от правоохранителей? Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали собственные источники, в подобных случаях — когда ГИБДД нужно связаться с автовладельцем — инспекторы направляют официальный запрос со всеми фамилиями-телефонами, причинами, адресами и печатями. Передавать свои документы, не получив такого уведомления, не стоит — уж слишком высоки риски нарваться на мошенников.