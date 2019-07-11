Насколько опасно для гидроусилителя руля стоянка авто с вывернутыми до упора колесами

Одни водители без задней мысли оставляют свои авто на ночь с колесами, сильно вывернутыми в ту или иную сторону. Другие обязательно выравнивают руль перед длительной стоянкой машины, опасаясь неких неприятных последствий для усилителя рулевого управления. Кто из них прав?
Утверждения, что стоянка с вывернутыми до упора колесами может негативно сказаться на техническом состоянии усилителя рулевого управления всплывают в среде автомобилистов с завидной регулярностью.
Их возникновению способствует то обстоятельство, что в заводских руководствах по эксплуатации многих машин с гидроусилителем рулевого управления русским по-белому сказано: не рекомендуется удерживать рулевое колесо в крайнем положении дольше 15 секунд из-за того, что при этом в гидросистеме давление поднимается выше рабочего уровня.
Однако при превышении им определенного уровня в системе гидроусилителя срабатывает перепускной клапан и оно падает до положенных величин. А вдруг что-то пойдет не так и клапан не сработает?
Применимо ли это к ситуации со стоящей на вывернутых до упора передних колесах машине? И да, и нет. С одной стороны, когда машина припаркована, ее мотор не работает. Следовательно, не функционирует и насос гидроусилителя. Это означает, что в системе давление отсутствует и ни о каком его превышении речи быть в принципе не может.
Иными словами, авто может хоть месяцами стоять с колесами, смотрящими в любом направлении — системе гидроусилителя это «параллельно».
Исключением, пожалуй, может быть старый автомобиль с уже изношенными шлангами и уплотнениями. Если его владелец сразу после пуска мотора забудет вернуть колеса из вывернутого положения в прямое, возможны неприятности с возникновением течи рабочей жидкости «гидрача».
Что касается машин с электрическим усилителем рулевого управления, то подобных «жидкостных» неприятностей с ними по понятным причинам не случается. Но зато могут иметь место электронные «глюки». В интернете встречаются упоминания о подобных проблемах у моделей разных марок.
Они сводятся к следующему сценарию: машина в течение ночи стоит с вывернутыми колесами. Утром владелец заводит ее, трогается и через короткое время получает на приборной панели «лампочку», сигнализирующую о неисправности электроусилителя. К счастью, «лечится» такая беда просто. Достаточно остановиться, заглушить и затем снова завести машину — сигнал неисправности электроусилителя пропадет.