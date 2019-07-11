Насколько опасно для гидроусилителя руля стоянка авто с вывернутыми до упора колесами

Утверждения, что стоянка с вывернутыми до упора колесами может негативно сказаться на техническом состоянии усилителя рулевого управления всплывают в среде автомобилистов с завидной регулярностью.

Их возникновению способствует то обстоятельство, что в заводских руководствах по эксплуатации многих машин с гидроусилителем рулевого управления русским по-белому сказано: не рекомендуется удерживать рулевое колесо в крайнем положении дольше 15 секунд из-за того, что при этом в гидросистеме давление поднимается выше рабочего уровня.

Однако при превышении им определенного уровня в системе гидроусилителя срабатывает перепускной клапан и оно падает до положенных величин. А вдруг что-то пойдет не так и клапан не сработает?

Применимо ли это к ситуации со стоящей на вывернутых до упора передних колесах машине? И да, и нет. С одной стороны, когда машина припаркована, ее мотор не работает. Следовательно, не функционирует и насос гидроусилителя. Это означает, что в системе давление отсутствует и ни о каком его превышении речи быть в принципе не может.