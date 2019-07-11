В России стартовали продажи новой версии Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee S-Limited роднит с SRT дизайн бамперов и радиаторной решетки, расширенные колесные арки, а также капот и пороги особой формы. А еще авто получило большие 20-дюймовые легкосплавные диски, окрашенные в темно-серый цвет Granite Crystal.

Салон украшают декоративные планки под черный лак Piano Black, отделка кресел из перфорированной кожи, информационно-развлекательный комплекс с 8,4-дюймовым экраном и с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

В распоряжении такого Grand Cherokee два мотора: трехлитровый V6 мощностью 238 л. с., как у внедорожника в младшей комплектации, и 347-сильная V-образная «восьмерка». Оба движка выступают вкупе с восьмискоростной АКП и фирменной системой полного привода Quadra-Trac II. Новинка оценивается в 3 799 000 рублей.

Напомним, что «горячий» Jeep Grand Cherokee SRT вооружен мотором с отдачей в 468 «лошадей», а его прайс стартует от 5 725 000. Но самый производительный — Grand Cherokee Trackhawk с движком, развивающим до 710 сил. За него придется выложить 9 700 000 рублей.