Jeep представляет новый внедорожник

На одном из самых значительных событий в жизни «джиповода» — слете поклонников американского бренда Camp Jeep 2019 — будет на что посмотреть и чего протестировать. Компания Jeep выкатит сразу несколько новинок. Пусть и условных.
Американцы привезут в маленький итальянский городок Сан-Мартино-ди-Кастроцца в южной части Альп с населением, не превышающим и 600 человек, Jeep Wrangler нового, четвертого по счету поколения. Рамный внедорожник для россиян — уже давно не новинка. Модель приехала на отечественный рынок еще в прошлом году. А вот европейцы автомобиль увидели на несколько месяцев позже.
В распоряжении четвертого Wrangler оказалось сразу две системы полного привода: Command-Trac и Rock-Trac — на выбор. Кроме того, авто оснастили электронно-управляемыми блокировками переднего и заднего мостов, стабилизатором поперечной устойчивости с электроприводом отсоединения и внедорожными боевыми 32-дюймовыми шинами.
В России легендарный «проходимец» представлен в трех комплектациях — Sport, Sahara и Rubicon. Сейчас под капотом авто можно найти двухлитровую бензиновую «четверку» с наддувом мощностью 272 л. с. в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом». В 2020 году у покупателей появится выбор — турбодизель семейства MultiJet II объемом 2,2 л. с
Гвоздем же на мероприятии станет пикап Jeep Gladiator, построенный на одной платформе с «Ренглером». В арсенале грузовичка имеются новый трехлитровым дизель EcoDiesel V6 мощностью 260 л. с. и 285-сильный бензиновый Pentastar V6 объемом 3,6 л. Модель обещает доехать и до отечественных дилеров, но этот вопрос пока находится на согласовании. Европейские продажи начнутся в конце 2020 года.
Напомним, пикап впервые показали публике на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года. Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», на тот же слет автостроитель выкатит Gladiator в спецверсии от Mopar, подробности о нем пока не раскрываются.