Jeep представляет новый внедорожник

В России легендарный «проходимец» представлен в трех комплектациях — Sport, Sahara и Rubicon. Сейчас под капотом авто можно найти двухлитровую бензиновую «четверку» с наддувом мощностью 272 л. с. в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом». В 2020 году у покупателей появится выбор — турбодизель семейства MultiJet II объемом 2,2 л. с

Гвоздем же на мероприятии станет пикап Jeep Gladiator, построенный на одной платформе с «Ренглером». В арсенале грузовичка имеются новый трехлитровым дизель EcoDiesel V6 мощностью 260 л. с. и 285-сильный бензиновый Pentastar V6 объемом 3,6 л. Модель обещает доехать и до отечественных дилеров, но этот вопрос пока находится на согласовании. Европейские продажи начнутся в конце 2020 года.

Напомним, пикап впервые показали публике на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года. Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», на тот же слет автостроитель выкатит Gladiator в спецверсии от Mopar, подробности о нем пока не раскрываются.