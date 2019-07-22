Hyundai Solaris и еще 9 самых угоняемых автомобилей в России

Если верить рейтингу автостраховщиков, самой популярной машиной у угонщиков стал седан Hyundai Solaris. На втором месте — соплатформенный KIA Rio. Замыкает тройку KIA Ceed.

На четвертом месте обосновался бестселлер рынка — кроссовер Hyundai Creta. Далее идут Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и KIA Optima.

Специалисты страховой компании отмечают, что интерес автоворов смещается в сторону доступных машин. Причины банальны. Повышение цен на новые запчасти и падение доходов населения вынуждают автовладельцев все больше обращать внимание на более дешевые запчасти. Спрос на такие детали стабильный, а в последнее время он и вовсе растет. Этим и пользуются автоворы, угоняя машины с целью разбора.

Москва и Санкт-Петербург выбиваются из общей статистики. В столицах у угонщиков популярны премиальные модели, вроде BMW X5, «трешки» BMW, Toyota Land Cruiser Prado. Интересно, что в число лидеров по угонам не попали Toyota Camry и Mazda CX-5, которые традиционно считались наиболее угоняемыми моделями.