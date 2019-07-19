Новая Hyundai Sonata и еще три знаковых седана, которые приедут в Россию в этом году

Популярность седанов в России если и начинает уступать машинам с другими типами кузова, то очень и очень медленно. И особенно привлекают автолюителей те из них, что не первый год присутствуют на рынке. Портал «АвтоВзгляд» подобрал знаковые машины, новые версии которых приедут к нам уже очень скоро.
Грядущие новинки играют в разных классах — от «бизнес» до «премиум». Однако наши люди их одинаково ценят за комфорт и богатое оснащение. А лифтбеки от Skoda еще и за огромный багажник. Начнем с корейцев, поскольку они традиционно самые доступные.
Hyundai Sonata
Некоторые дизайнерские решения в этом автомобиле напоминают концепт Hyundai Le Fil Rouge. А его создатели называют машину четырехдверным купе, но, конечно же, это седан со стремительными силуэтом. Колесную базу автомобиля увеличили на 35 мм. Длина выросла на 45 мм, а ширина на 25 мм. А вот высота из-за интересных форм кузова стала меньше на 30 мм. Если взять нынешнюю Сонату, то предположим, что база нового поколения седана будет составлять 2840 мм.
Фото: Hyundai
Архитектура салона напоминает Hyundai Santa Fe. Правда, в торпедо «Сонаты» интегрировали просто огромный центральный монитор. Эту моду корейцы перенимают у немецких марок. Селектор трансмиссии стал кнопочным, а новый руль, по мнению дизайнеров компании, вызывает ассоциации со штурвалом авиалайнера.
По двигателям, которые появятся в российской гамме, пока информации нет. Не исключено, что они останутся прежними.
Чешский лифтбек соперничает с популярными седанами. Одно из основных его достоинств — огромная пятая дверь, которая открывает доступ к багажнику. Рестайлинговый Superb появится у нас ближе к концу года. Внешне автомобиль нетрудно опознать по новым бамперам и оптике. Фонари станут крупнее, а графика светодиодов в них будет выполнена в стиле кроссовера Kodiaq. Гамма моторов останется прежней.
Volkswagen Passat
Седан для американского рынка представили в начале года во время мотор-шоу в Детройте. А в феврале появились первые фото доработанного автомобиля для европейского рынка. Его продают и в России. Рестайлинг вышел скромным: чуть изменены решетка радиатора, да бампера, появились матричные светодиодные фары IQ.Light, знакомые нам по Touareg.
В салоне — новая графическая панель приборов диагональю 11,7 дюймов и мультимедиа-система MIB3 с голосовым управлением. Косметические изменения коснулись дизайна руля и центральной консоли.
Продвинутый автопилот, включающий адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе, теперь может вести машину на скоростях до 210 км/ч вместо прежних 60 км/ч. Правда, руки с руля убрать все равно не получится. В «баранку» встроен датчик, который «почувствует», что водитель захотел отвлечься.
Теперь в базовой комплектации Passat идет электромеханический усилитель тормозов. А в качестве опции предложат доработанную адаптивную подвеску DCC. Она способна изменять жесткость амортизаторов плавнее, что должно добавить комфорта. Рестайлинговый Passat должен приехать к нам в конце года.
Обновленную A4 показали в мае этого года в Ингольдштадте. Модель получила серьезно переработанный кузов. По сути, прежними остались только капот и крыша. В качестве опции предлагают матричные светодиодные фары Matrix LED.
Внутри обновлен дизайн руля, появилось новейшее поколение мультимедийки MMI с голосовым управлением и цветным сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйм. Опционально можно заказать цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем и проекционным экраном.
Силовые агрегаты модели с рестайлингом основательно доработали, появилось несколько гибридных версий. Но у нас гибриды не в почете. Поэтому, предположим, что гамма моторов в России будет прежняя. То есть базовым останется бензиновый 1,4-литровый агрегат развивающий 150 л. с.