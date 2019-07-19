Новая Hyundai Sonata и еще три знаковых седана, которые приедут в Россию в этом году

Грядущие новинки играют в разных классах — от «бизнес» до «премиум». Однако наши люди их одинаково ценят за комфорт и богатое оснащение. А лифтбеки от Skoda еще и за огромный багажник. Начнем с корейцев, поскольку они традиционно самые доступные.

Hyundai Sonata

Некоторые дизайнерские решения в этом автомобиле напоминают концепт Hyundai Le Fil Rouge. А его создатели называют машину четырехдверным купе, но, конечно же, это седан со стремительными силуэтом. Колесную базу автомобиля увеличили на 35 мм. Длина выросла на 45 мм, а ширина на 25 мм. А вот высота из-за интересных форм кузова стала меньше на 30 мм. Если взять нынешнюю Сонату, то предположим, что база нового поколения седана будет составлять 2840 мм.