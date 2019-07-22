Стартуют российские продажи семиместного Mitsubishi Outlander

Самая доступная семиместная версия стоит 2 073 000 рублей. Это полноприводная машина в оснащении Intense+ c 2-литровым бензиновым мотором мощностью 146 л. с. и вариатором. За версию Ultimate 4WD с 2,4-литровым движком в 167 сил просят 2 369 000 ₽.
То есть доплата за третий ряд кресел в сравнении с пятиместной машиной в схожей комплектации составляет 50 000 рублей.
Доступ на третий ряд обещает быть легким за счет того, что у второго ряда появится сдвижной механизм. Третий ряд кресел можно сложить, и тогда получается ровный пол багажника.
Спинки третьего ряда регулируются по углу наклона в двух положениях. А под полом багажника предусмотрен небольшой органайзер.