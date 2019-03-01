Зачем «японцы» пугали рыбу на озере: тест полноприводных Mitsubishi Outlander и Eclipse Cross

В прошлом году спрос на автомобили марки Mitsubishi на российском рынке увеличился почти в два раза по сравнению с 2017-ым (45 390 против 24 325 проданных машин). Не секрет, что кроссоверы этого японского производителя чаще всего рассматриваются покупателями в качестве семейного автомобиля. Бытует расхожее мнение, что в таких машинах полный привод — пустая трата денег. А тут еще Mitsubishi предлагает городские паркетники с совсем умной супер-системой 4х4, унаследованной, между прочим, от легендарного Lancer Evolution.

Зачем это домохозяйке

Действительно, ни локомотив продаж марки Outlander, ни новичок Eclipse Cross, оборудованные S-AWC, не готовы форсировать серьезное бездорожье и уж точно далеки от спортивных амбиций. Тогда зачем домохозяйке переплачивать за эту функцию, покупая обычный семейный городской паркетник?

Идея в том, что в определенных дорожных условиях система S-AWC расширяет возможности кроссовера и обеспечивает дополнительную безопасность. Это совсем не значит, что стандартные версии в экстремальной ситуации ни на что не способны. Но в ряде ситуаций подобные «умные» функции призваны помочь водителю, улучшая контроль над ускорением и торможением автомобиля, а также повышая его курсовую устойчивость.