Зачем «японцы» пугали рыбу на озере: тест полноприводных Mitsubishi Outlander и Eclipse Cross

Фото Mitsubishi
Распределение крутящего момента, активный дифференциал, курсовая устойчивость, оптимальная поворачиваемость — зачем всем этим забивать голову и без того уставшему семьянину-гуманитарию или многодетной домохозяйке, разрывающейся между домом, школой и детским садом? Возможно и незачем, но все же на этот вопрос исчерпывающе ответили представители компании Mitsubishi, продемонстрировав журналистам возможности системы полного привода S-AWC (Super All Wheel Control) на льду уральского озера Балтым.
Денис Халфин

В прошлом году спрос на автомобили марки Mitsubishi на российском рынке увеличился почти в два раза по сравнению с 2017-ым (45 390 против 24 325 проданных машин). Не секрет, что кроссоверы этого японского производителя чаще всего рассматриваются покупателями в качестве семейного автомобиля. Бытует расхожее мнение, что в таких машинах полный привод — пустая трата денег. А тут еще Mitsubishi предлагает городские паркетники с совсем умной супер-системой 4х4, унаследованной, между прочим, от легендарного Lancer Evolution.

Зачем это домохозяйке

Действительно, ни локомотив продаж марки Outlander, ни новичок Eclipse Cross, оборудованные S-AWC, не готовы форсировать серьезное бездорожье и уж точно далеки от спортивных амбиций. Тогда зачем домохозяйке переплачивать за эту функцию, покупая обычный семейный городской паркетник?

Идея в том, что в определенных дорожных условиях система S-AWC расширяет возможности кроссовера и обеспечивает дополнительную безопасность. Это совсем не значит, что стандартные версии в экстремальной ситуации ни на что не способны. Но в ряде ситуаций подобные «умные» функции призваны помочь водителю, улучшая контроль над ускорением и торможением автомобиля, а также повышая его курсовую устойчивость.

Как раз представители Mitsubishi и преследовали цель продемонстрировать эту разницу в управлении на ледовом испытании под Екатеринбургом.

Как работает

У Outlander GT в работе S-AWC задействованы электроусилитель руля, тормозная функция, электронно-управляемая муфта задней оси и активный передний дифференциал, который позволяет регулировать оптимальное распределение крутящего момента между передними колесами.

У Eclipse Cross передний дифференциал не активный, а открытый, и распределение тяги обеспечивается за счет тормозной системы. В любом случае функция S-AWC использует комплексные данные о крутящем моменте двигателя, степени нажатия педали акселератора и скорости вращения каждого колеса.

Например, когда под правыми и левыми «катками» возникает разнородное покрытие, система S-AWC направляет крутящий момент туда, где лучше сцепление с дорогой. В результате уменьшается вероятность сноса автомобиля в сторону.

Это может произойти на скользком подъеме в гору, при старте с заснеженной обочины, при выезде со скользкой второстепенной дороги, когда необходимо резко ускориться, чтобы влиться в поток. В последнем случае система дает возможность использовать динамический потенциал кроссовера на полную катушку.

На льду

На ледяном покрытии у нас была хорошая возможность испытать S-AWC на дугах разного радиуса, а также при движении «змейкой» и по траектории «восьмерки». Несмотря на угрозы недовольных местных рыбаков, чей покой мы нарушили, уральский лед успешно выдержал маневры шипованных «японцев», а «чесали» мы его нещадно. Но главное, что, по словам аборигенов, рыба хоть и сходила с ума от нашего шума, но клевала стабильно.

Зато нам удалось убедиться, что, действительно, «Аутлендер» с системой S-AWC гораздо охотнее сокращает радиус поворота и значительно меньше склонен к заносу.

При вхождении на дугу в процессе притормаживания система слегка замедляет движение внутреннего переднего колеса. Затем крутящий момент увеличивается на задней оси для более эффективного распределения тяги на все колеса. А при ускорении на завершающем этапе дуги он актвизируется на задней оси и на внешнем переднем колесе, управляя таким образом вектором тяги и позволяя успешно пройти поворот.

В реальных экстремальных условиях на скользкой дороге все эти комплексные действия системы позволят сэкономить драгоценные метры и сантиметры, которые действительно могут спасти от серьезного ДТП.

В чем разница

Только справедливости ради отметим, что умная функция проявляет себя гораздо активнее на Mitsubishi Outlander GT с 3-литровым V6 и шестиступенчатым «автоматом», чем на Eclipse Cross с 1,5-литровой турбочетверкой и бесступенчатым вариатором. Возможно, причина кроется в том, что у этих моделей, как уже было сказано выше, различный тип переднего дифференциала.

А что касается четырех режимов движения системы S-AWC, то поведение автомобилей оставалось одинаковым, независимо от ее настроек. «Аутлендер» на льду вел себя одинаково и в положении AWD-Eco, и в Normal, и в Snow, и в Lock. Аналогичная ситуация наблюдалась с «Эклипсом», у которого только три режима. Впрочем, и за пределами ледового полигона, в стандартных для обеих машин условиях эта разница почти неощутима.

Что-почем

В любом случае самым главном вопросом при выборе комплектации автомобиля у большинства наших соотечественников остается соотношение возможностей с его стоимостью.

Outlander в начальной версии Invite с 2-литровым мотором мощностью 146 л. с. с приводом 4х4 AWC дороже аналогичной моноприводной комплектации на целых 109 000 рублей — 1 854 000 против 1 743 000 рублей.

Комплектации с 2,4-литровым двигателем мощностью 167 л. с. обойдутся минимум в 2 126 000 деревянных. Такие варианты также оснащены только простой функцией 4х4 AWC.

А минимальная цена Outlander GT с умной системой S-AWC стартует от 2 462 000 «деревянных». Остается узнать, зачем мирной семейной колеснице нужен аппетитный 3-литровый V6 мощностью 277 л. с.? Ведь далеко не все папаши и мамаши используют прицепы и кемперы.

На этот логичный вопрос представители Mitsubishi ответили, что в настоящее время как раз рассматривается возможность оснащать системой S-AWC более демократичные варианты «Аутлендера» с 2,4-литровым двигателем. Так что пока дополнительные средства безопасности идут в нагрузку к максимальному количеству лошадей.

А ведь с нашим хозяйственным подходом да и при традиционно скептическом отношении ко всякого рода электронным ассистентам наверняка многие предпочтут лишние габариты, чем «умные» технологии. Вот, например, за те же 2 439 000 «деревянных» можно приобрести более вместительный полноприводный Hyundai Grand Santa Fe с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л. с.

А что касается Eclipse Cross, то в отличие от «Аута» все его версии 4х4 оснащены системой S-AWC. Разница в цене с преднеприводными вариантами составляет 142 000 рублей (2 039 000 против 1 890 000 рублей). Далеко не все одноклассники могут похвастаться таким потенциалом.

авторынок, производители, безопасность дорожного движения, бездорожье, кроссоверы, тест-драйв
2 марта 2019
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