Новый внедорожник LADA «Сталкер»: что почем

LADA «Сталкер», правда, пока в единственном экземпляре, уже появился в салоне одного из дилеров марки в Тольятти. Всего же производитель планирует выпустить партию из 150 машин. Портал «АвтоВзгляд» приценился к новинке.
Виктор Васильев

История автомобиля началась еще в 2000-х годах. Тогда, специалисты тольяттинской научно-производственной фирмы «Лада-Тул» разработали прототип, построенный на пространственной раме из тонкостенных труб. На раму крепились панели из ударопрочного пластика. Получилась легкая и прочная конструкция.

Все бы ничего, но у коммерсантов начались финансовые проблемы, и проект перешел под крыло фирмы «Апал». Там быстро поняли, что машина, сконструированная на агрегатах «классики» в серию пойти не может. Поэтому решили взять в качестве донора «Ниву». Проект шел ни шатко, ни валко: серьезно над ним начали работать только в 2016 году.

В итоге внедорожник Апал-21541 базируется на агрегатах LADA 4x4. Конструкция принципиально не изменилась. В ее основе пространственная рама, обшитая пластиковыми панелями. «Сталкер» прошел сертификацию и получил ограниченный ОТТС на тираж в 150 экземпляров.

  • Фото: drom.ru
  • Первый вариант "Сталкера"

Под капотом стандартный для LADA 4x4 силовой агрегат — 1,7-литровый мотор, работающий в паре с механической коробкой передач. Система полного привода так же осталась прежней. Основные преимущества перед вазовским внедорожником в ином дизайне, пластиковом кузове, который не ржавеет и ни гниет. А меньшая снаряженная масса позволила немного улучшить проходимость авто. Длина авто — 3550 мм, ширина — 1645 мм, высота — 1751 мм.

И все бы ничего, но вот цена переодетой «Нивы» в 1 233 000 рублей выглядит довольно сомнительно для рыночного успеха новинки.

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18 июля 2019
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