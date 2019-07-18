Новый внедорожник LADA «Сталкер»: что почем

История автомобиля началась еще в 2000-х годах. Тогда, специалисты тольяттинской научно-производственной фирмы «Лада-Тул» разработали прототип, построенный на пространственной раме из тонкостенных труб. На раму крепились панели из ударопрочного пластика. Получилась легкая и прочная конструкция.

Все бы ничего, но у коммерсантов начались финансовые проблемы, и проект перешел под крыло фирмы «Апал». Там быстро поняли, что машина, сконструированная на агрегатах «классики» в серию пойти не может. Поэтому решили взять в качестве донора «Ниву». Проект шел ни шатко, ни валко: серьезно над ним начали работать только в 2016 году.

В итоге внедорожник Апал-21541 базируется на агрегатах LADA 4x4. Конструкция принципиально не изменилась. В ее основе пространственная рама, обшитая пластиковыми панелями. «Сталкер» прошел сертификацию и получил ограниченный ОТТС на тираж в 150 экземпляров.