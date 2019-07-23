Новый Mercedes-Benz GLA замечен на тестах

Судя по фото, новый GLA подрастет в размерах, у него увеличат дорожный просвет, а в салоне появится большая цифровая передняя панель. На ней будут соседствовать графическая приборка и экран мультимедиа.

Предположим, что многие решения кроссовер позаимствует от А-класса, ведь его построили на модульной платформе MFA2 (Mercedes Front-drive Architecture), на которой базируются и хетчбэк А-класса и кроссовер GLB.