Новый Mercedes-Benz GLA замечен на тестах

Судя по фото, новый GLA подрастет в размерах, у него увеличат дорожный просвет, а в салоне появится большая цифровая передняя панель. На ней будут соседствовать графическая приборка и экран мультимедиа.
Предположим, что многие решения кроссовер позаимствует от А-класса, ведь его построили на модульной платформе MFA2 (Mercedes Front-drive Architecture), на которой базируются и хетчбэк А-класса и кроссовер GLB.
Фото: Motorauthority
Фото: Motorauthority
Базовым мотором станет бензиновый двигатель серии M282 объемом 1,33 литра и мощностью 163 л. с., которые подружат с шестиступенчатой механической коробкой передач. Предложат и семиступенчатый робот с двойным сцеплением. А придворное тюнинг-ателье AMG уже готовит «заряженную» версию новинки: под капотом GLA 45 будет работать двигатель мощностью 416 лошадей.
Пока по машине больше вопросов, чем ответов, но ждать осталось недолго. Новый GLA должен дебютировать в 2020 году.