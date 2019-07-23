Новый Mercedes-Benz GLA замечен на тестах

Фото: Motorauthority
Фотошпионы засняли новый Mercedes-Benz GLA, который проходит дорожные испытания. И хотя автомобиль оклеен камуфляжной пленкой, кое-какие выводы о будущем модели сделать можно.
Виктор Васильев

Судя по фото, новый GLA подрастет в размерах, у него увеличат дорожный просвет, а в салоне появится большая цифровая передняя панель. На ней будут соседствовать графическая приборка и экран мультимедиа.

Предположим, что многие решения кроссовер позаимствует от А-класса, ведь его построили на модульной платформе MFA2 (Mercedes Front-drive Architecture), на которой базируются и хетчбэк А-класса и кроссовер GLB.

  • Фото: Motorauthority
  • Фото: Motorauthority

Базовым мотором станет бензиновый двигатель серии M282 объемом 1,33 литра и мощностью 163 л. с., которые подружат с шестиступенчатой механической коробкой передач. Предложат и семиступенчатый робот с двойным сцеплением. А придворное тюнинг-ателье AMG уже готовит «заряженную» версию новинки: под капотом GLA 45 будет работать двигатель мощностью 416 лошадей.

Пока по машине больше вопросов, чем ответов, но ждать осталось недолго. Новый GLA должен дебютировать в 2020 году.

новинки рынка, новая модель, премиальный сегмент, кроссоверы
23 июля 2019
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