Стартовали российские продажи Audi A7 Sportback 45

Российское представительство Audi объявило о начале приема заказов на четырехдверного купе Audi A7 Sportback.

Машина предлагается покупателям с бензиновым двигателем 2.0 TFSI мощностью 245 л. с., семиступенчатой АКП S-tronic и полным приводом. Согласно паспортным данным, модель преодолевает отметку 100 км/ч за 6,2 секунд.

Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 л. на 100 км. Покупателям на выбор доступны три линии оснащения — Advance, Sport и Design. Минимальная цена на Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro составляет 4 065 000 рублей.

Полноприводное купе «в живую» появится в шоу-румах российских дилеров Audi в октябре 2019 года.