Названы самые популярные у россиян китайские марки машин

В России на начало 2019 года по дорогам колесит 592 700 китайских машин. Из них автомобилей марки Chery — 163 000 штук. Вторую строчку занимают машины Lifan. Ими владеют 150 000 россиян. На третьем месте Great Wall с результатом в 117 300 автомобилей.

Четвертое место досталось Geely с показателем 102 500 машин. Далее идут: BYD (14 100 шт.), FAW (10 100 шт.), Haval (5 900 шт.) и Haima (5 200 шт.).

«Автостат» так же отмечает, что за первые полгода в России продали 16 022 новых китайских автомобиля. Это на 0,4% меньше, чем годом ранее.