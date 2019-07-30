Компания Nissan сокращает производство на 10%

В рамках указанных мероприятий в течение ближайших трех лет запланировано сокращение линейки продукции до 10% и увольнение 12 500 сотрудников. Японский производитель рассчитывает повысить конкурентноспособность своих автомобилей, инвестируя средства в основные модели для глобального рынка, а также в ключевые продукты для отдельных регионов.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», компания Nissan испытывает серьезные финансовые трудности: чистая прибыль в апреле-июне упала на 94,5% по сравнению с тем же периодом в 2018-ом — до 6,4 миллиардов иен (59 000 000 долларов).

В минувшем квартале японский производитель реализовал на 6% меньше продукции, чем годом ранее. Продажи в Японии снизились на 2,6%, а в Европе с учетом России упали еще ниже — на 16,3%.

В свою очередь руководство Nissan Motor Co. подтвердило неутешительный прогноз на текущий финансовый год, согласно которому выручка компании снизится еще на 2,4% — до 11,3 триллионов иен, а чистая прибыль уменьшится на 46,7%, до 170 миллиардов иен.