5 пятилетних премиальных седанов по цене LADA Vesta Sport

Сегодня цена самого дорогостоящего продукта АВТОВАЗа составляет 1 000 900 рублей. Ровно столько придется выложить за спортивную версию LADA Vesta в максимальной комплектации. На вторичном рынке за такие деньги предлагается масса самых разнообразных вариантов. Портал «АвтоВзгляд» в качестве примера отметил пятилетние седаны премиального класса.
За 1 000 000 вполне можно рассчитывать на престижные четырехдверные модели D и даже E класса 2014 года выпуска с моторами, мощность которых варьируется от 204 до 340 л. с.
Напомним, что LADA Vesta Sport заряжена 145-сильным 16-клапанным двигателем объемом 1,8 л и пятиступенчатой механической коробкой передач. До 100 км/ч переднеприводный тольяттинский седан разгоняется за 9,6 секунды.
Audi
У поклонников производителя из Ингольштадта есть возможность выбирать между пятилетним бизнес-седаном Audi A6 и его младшим собратом А4, который также доступен и в четырехлетнем возрасте. Первый оснащен 204-сильным V6 объемом 2,8 л, второй — 2-литровым силовым турбоагрегатом мощностью 225 л. с.
Оба автомобиля оборудованы семиступенчатым «роботом» DSG и системой полного привода quattro. Причем A4 и А6 2014 года выпуска можно приобрести минимум за 800 000 рублей.
У всех, кто при выборе авто остановился на новой LADA Vesta Sport, есть возможность хорошеько подумать и обратить свой амбициозный взор на пятилетний BMW 5-серии в комплектации 528i хDrive, который обойдется в те же деньги.
Полноприводный «баварец» оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 245 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». По паспорту такая «пятерка» разгоняется до «сотни» за 6,3 секунды. Пятилетние экземпляры доступны за 900 000 рублей.
Mercedes-Benz
За 1 000 000 «деревянных» можно рассчитывать на одну из двух моделей Mercedes-Benz — С-класса и СLA 2014 года выпуска. Первый оснащается 1,8-литровой «турбочетверкой» мощностью 204 л. с., второй — 211-сильным турбоагрегатом объемом 2 л.
Оба варианта оборудованы семиступенчатым «автоматом», при этом СLA может похвастать системой полного привода, в то время как С-класс доступен только в заднеприводном исполнении. Последний на вторичном рынке предлагается за 900 000 рублей.
Альтернативой новой LADA Vesta Sport на вторичке может быть и пятилетний Lexus GS 350. Полноприводный японский седан заряжен 3,5-литровым V6 мощностью 317 л. с., агрегатированным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,3 секунды. Дешевле 1 000 000 эту модель на вторичном рынке найти трудно, да и предлагаются такие варианты довольно редко.
Jaguar
Еще реже за такие деньги предлагают Jaguar XF 2014 года выпуска, но найти подобные экземпляры все-таки можно. Английские седаны оснащены 3-литровой «шестеркой» мощностью 340 л. с., работающей в паре с восьмиступенчатым «автоматом».
Полноприводный Jaguar XF в этой комплектации разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды. Минимальная стоимость такого варианта составляет миллион с небольшим «деревянных».