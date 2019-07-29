5 пятилетних премиальных седанов по цене LADA Vesta Sport

За 1 000 000 вполне можно рассчитывать на престижные четырехдверные модели D и даже E класса 2014 года выпуска с моторами, мощность которых варьируется от 204 до 340 л. с.

Напомним, что LADA Vesta Sport заряжена 145-сильным 16-клапанным двигателем объемом 1,8 л и пятиступенчатой механической коробкой передач. До 100 км/ч переднеприводный тольяттинский седан разгоняется за 9,6 секунды.