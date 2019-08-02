Suzuki привезет в Россию новый кроссовер Ignis

Японцы все еще верят в невероятные перспективы роста на российских просторах и грезят расширением поредевшей за время кризиса продуктовой линейки. Скоро к нам пожалует субкомпактный и недорогой кроссовер Suzuki Ignis.
Евгений Васин

По заявлению представителей компании, самые тяжелые и, казалось бы, безнадежные минуты и дни остались позади. Представительство Suzuki весьма оптимистично смотрит в будущее и строит далеко идущие планы.

Приятной новостью станет для поклонников бренда появление в нашей стране миниатюрного кроссовера Suzuki Ignis, который при правильном ценовом и рыночном позиционировании имеет все шансы на успех.

Как сообщила порталу «АвтоВзгляд» операционный директор Suzuki Motor Rus Ирина Зеленцова, возможность вывода этой модели на российский рынок не исключается.

Машина, сменившая поколение в 2016 году, представляет собой тандем вседорожника и микровэна, оснащается передним или полным приводом и безальтернативным 1,2-литровым атмосферным двигателем.

Новый Suzuki Ignis в Европе стоит около 20 000 евро, что по нынешнему курсу составляет 1 400 000 рублей.

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2 августа 2019
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