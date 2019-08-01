Какие проблемы ждут владельцев премиальных Infiniti после 30 000 км пробега

Фото: АвтоВзгляд
Мы накрутили на редакционном Infiniti Q50 свыше 30 000 км. Откровенно говоря, доставалось седану по полной программе: четыре сезона, светофорные гонки, нещадный дрифт, жесткие российские направления и их отсутствие. Поверьте, повод развалиться на болты и гайки был. Да не один.
Евгений Васин

Наверное, сложно представить более тяжелую судьбу для автомобиля, чем длительный тест-драйв в редакции автомобильного издания. Не сомневайтесь, на таких пробегах вылазят не только характерные болячки, но и появляются новые. Портал «АвтоВзгляд» подвел итоги длительной эксплуатации Infiniti Q50 — не без удовольствия делимся впечатлениями.

Одежда

Одна из самых популярных болезней современных авто — слабое лакокрасочное покрытие. Даже при бережной городской эксплуатации машина через год покрывается паутиной царапин и ссадин, омерзительных задиров и следов «ловкого соседа. Страсть нашего человека прислониться и опереться в тандеме с откровенным легкомыслием многих 'паркующихся» приводит к тому, что тонкий слой лака в городе страдает сильнее, чем на бездорожье.

Сколы ржавеют, а царапины покрываются рыжей «паутиной» почти мгновенно: защитный слой очень тонкий, легко разрушаемый прутиком или мелким камушком. Так у многих. Но не у Infiniti Q50: даже полторы московских зимы, полные солей и реагентов, не добились от «японца» цветения. Сколов действительно много, есть и до металла, но пятен ржи на машине нет. То ли чудо, то ли и правда — оцинковка.

Впрочем, есть другие эксплуатационные особенности. Красивый обвес Infiniti Q50, аэродинамические юбки, и огромные колесные диски теряют свой первозданный лоск довольно быстро. Увы, столичное дорожное устройство такой роскоши, как низкий дорожный просвет автовладельцам простить не может.

Бордюры, неровности и прочие изъяны дорожного полотна только и мечтают оставить о себе память на машине. Иными словами, к клиренсу и выпирающим, низко установленным деталям нужно привыкать.

Внутренности

Многие пользователи небезосновательно ругают бренд за слишком консервативный, морально устаревший подход к оформлению интерьера. Мол, ваша грубая кожа и «старперский» стиль не подходят столь яркому авто. Однако кресла не потрескались через год, а при редкой уборке салон демонстрирует неожиданную крепость и целостность. Чего нельзя сказать о некоторых машинах, без стеснения рвущихся в премиум-сегмент. Что уж там, если даже ковер, покрытый миллионами тонн грязи и вылитого на дороги «растворителя льда», после обработки выглядит будто новый. Диво!

Хотя в салоне без слабых мест все же не обошлось. Глянцевые поверхности быстро покрылись царапинами, а «пятна частого контакта» — селектор АКП, дверные ручки и руль заметно потерлись. Греется машина зимой невероятно долго, а в сильный мороз начинают «хандрить» дисплеи.

Увы, смартфон подружить с «железом» Q50 — проблема еще та! Да, мультимедиа — один из важнейших элементов современного авто — в Infiniti капризничает и просит модернизации. Но в плане эргономики — претензий никаких. Двухэтажное решение — великолепно. Как, впрочем, и возможность использования — на выбор — «тачевых» или «пушевых» клавиш.

Можно было бы пожурить японцев и за шумоизоляцию, в ряде случаев уступающую премиальным европейцам, а еще за постоянный запах «горелого», коим регулярно обдает салон разогретый до красна коллектор.

На этом, пожалуй, все: кресла удобны и для ежедневной эксплуатации, и для длительных «променадов», органы управления автомобилем расположены в понятной последовательности, «баранка» приятно держит ладони, а настройка драйверского места отнимет не больше пары секунд. Похвалы заслуживает сногсшибательная стереосистема Bose, разбивающая не только ушные пробки, но и перепонки.

Железо

Полностью электрический, не связанный напрямую с колесами руль, «мерседесовские» турбомотор и коробка переключения передач, затянутая подвеска и низкопрофильная резина — да «Инфинити» просто обязан был развалиться на куски в эру одноразового автопрома. Высветить на экране все возможные ошибки и угаснуть навсегда.

Как молвит вездесущий Интернет — не живут у нас такие машины. Россия — место для аналогового, железного плоть от плоти транспорта, который не просто возит владельца с комфортом, а регулярно «превосходит», побеждает дорогу, дрянной бензин и выходки своего шофера.

Однако никаких проблем у нас не возникло. Более того, форумы и паблики ругают Q50 за все невзгоды, которые только можно представить, кроме технических неисправностей. Пользователи успели наездить более 100 000 км, ареал обитания простирается от совсем уже европейского Калининграда до изнывающего под бесконечным дождем Иркутска, а поломок — не видать. Как же так?

Неужели ни у кого не вывалился на дорогу умерший мотор, не «застрелилась» немецкая коробка, не скисла турбина?

Нареканий по техническому устройству, по надежности и ресурсу Infiniti Q50 не нашлось даже у самых отъявленных скептиков. Подвеска, несмотря на низкий дорожный просвет, продолжает жить даже там, где с дорогами куда хуже, чем с зарплатами.

Мерзопакостный бензин не свел достижения инженерии на «нет», а пробки так и не смогли приговорить «автомат». Хотя его и ругают, как «юзеры», так и сервисмены — коробка периодически «глючит» при переключении в реверс. Впрочем, лечится, как и многое другое, банальным перезапуском.

Послевкусие вместо послесловия

Infiniti Q50 часто обходил своих конкурентов не мощью и грацией, а деньгами. Седан выбирали за лучшее соотношение «цена-качество», и этот вектор сохраняется на вторичном рынке. Машина обойдется дешевле аналогичного «немца», но будет богаче оснащена и ярче украшена.

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1 августа 2019
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