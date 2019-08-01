Какие проблемы ждут владельцев премиальных Infiniti после 30 000 км пробега

Наверное, сложно представить более тяжелую судьбу для автомобиля, чем длительный тест-драйв в редакции автомобильного издания. Не сомневайтесь, на таких пробегах вылазят не только характерные болячки, но и появляются новые. Портал «АвтоВзгляд» подвел итоги длительной эксплуатации Infiniti Q50 — не без удовольствия делимся впечатлениями.

Одежда

Одна из самых популярных болезней современных авто — слабое лакокрасочное покрытие. Даже при бережной городской эксплуатации машина через год покрывается паутиной царапин и ссадин, омерзительных задиров и следов «ловкого соседа. Страсть нашего человека прислониться и опереться в тандеме с откровенным легкомыслием многих 'паркующихся» приводит к тому, что тонкий слой лака в городе страдает сильнее, чем на бездорожье.

Сколы ржавеют, а царапины покрываются рыжей «паутиной» почти мгновенно: защитный слой очень тонкий, легко разрушаемый прутиком или мелким камушком. Так у многих. Но не у Infiniti Q50: даже полторы московских зимы, полные солей и реагентов, не добились от «японца» цветения. Сколов действительно много, есть и до металла, но пятен ржи на машине нет. То ли чудо, то ли и правда — оцинковка.