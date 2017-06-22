Suzuki может привезти в Россию Ignis и Baleno

В Suzuki уверены, что обновление модельной линейки поспособствует увеличению российский продаж, которые, к слову сказать, по итогам января-мая сократились на 33% до 1707 машин.

Как ранее сообщали представители компании, итоговое решение о выводе моделей на наш рынок будет зависеть от того, насколько хорошо автомобили «пойдут» в Европе. Есть, правда, один нюанс: в отличие от европейских автомобилистов, которые любят и покупают хетчбэки, российские — предпочитают кроссоверы и внедорожники. А потому, даже если Ignis и Baleno придутся по вкусу европейцам, это еще не значит, что в нашей стране модели будут пользоваться спросом. К тому же стоит учитывать, что производство этих машин в обозримом будущем в России не наладят, а это, безусловно, отразится и на ценниках.

Напомним, что в настоящее время модельный ряд японского производителя представлен тремя автомобилями: кроссоверами SX4 и Vitara, а также небольшим внедорожником Jimny.