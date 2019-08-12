Немцы везут новый Volkswagen Jetta в Россию

Volkswagen Jetta последнего поколения уже появился на официальном сайте марки, что вполне можно расценивать, как официальное объявление о скором запуске на российском рынке. Правда, никаких подробностей ни о спецификациях, ни о ценах пока нет. По предварительным данным, седан, построенный на модульной платформе MQB, докатится до шоу-румов не раньше 2020 года.

Свежий Jetta немного подрос по сравнению с предшественником. Новинка достигает 4702 мм в длину (плюс 45 мм), а в ширину доходит до 1799 мм (прибавил 21 мм) при высоте в 1459 мм (подрос на 6 мм).

Колесная база увеличилась до 2686 мм (выросла на 35 мм), и «четырехдверка» стала просторнее, но сохранила прежний объем багажника в 510 л.