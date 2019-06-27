5 вещей в багажнике, за которые штрафуют, лишают прав и даже сажают в тюрьму

Все знают, что при пересечении границы таможенники не прочь придраться к абсолютно безобидным вещам. Скажем, к цветку в горшке. Но неприятности могут грозить и когда вы спокойно едете по городу или на дачу.
Простой велосипед может стать причиной лишения прав. Перевозить его в багажнике крайне неудобно. Нужно снимать переднее колесо, раскладывать спинку сиденья заднего ряда и только потом загружать внутрь. Поэтому многие для перевозки своего двухколесного «друга» покупают велобагажник.
Различных вариаций много. Есть такие, которые позволяют крепить велосипед сзади машины. При этом вся конструкция наглухо закрывает автомобильный номер. А его как раз скрывать нельзя.
Правила гласят: груз не должен закрывать фонари и номерной знак автомобиля. Потому, видя подобное крепление, инспектор ГИБДД обязательно остановит такой автомобиль. И если он будет не в настроении, или попросту захочет придраться, то можно легко налететь на штраф в 5000 ₽ или лишение прав до трех месяцев.
В статье 256 УК РФ предусмотрено наказание за незаконную добычу водных животных с применением электротока. Это может быть штраф от 100 000 до 500 000 ₽, а может быть даже и лишение свободы на срок до двух лет. Поэтому если в багажнике машины инспектор найдет электроудочку, да еще и с богатым уловом, проблемы гарантированы.
Охотничьи трофеи
Туши животных, которые перевозятся в багажнике тоже не ускользнут от внимания инспектора. Если водитель — охотник, то у него должен быть охотничий билет и разрешение на добычу того или иного зверя. И охотиться человек должен в то время, когда охота разрешена. Если разрешение есть, но в багажнике лежит туша совсем не того животного, на какого открыта охота, ответственности не избежать. А за нарушение сроков охоты штраф составит от 30 000 до 50 000 рублей.
Дрова
Везете на дачу дрова? Тогда докажите инспектору, который остановил вас, что вы не срубили дерево и не распилили его. Ведь за незаконное уничтожение зеленых насаждений предусмотрен административный штраф. Для граждан от 4000 до 5000 ₽, для юрлиц — 300 000 ₽.
Наказания можно избежать, показав служивому кассовый чек на покупку дров. А вот валежник перевозить в багажнике можно. Это штрафом не карается.
Такая поклажа не должна мешать обзору с места водителя, пагубно сказываться на управляемости и устойчивости автомобиля в поворотах. Груз не должен закрывать световые приборы и номерные знаки. Если он выступает за габариты автомобиля больше, чем на 1 м, а сбоку на 0,4 м внешнего края габаритного огня, то должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз». А в темное время суток или в условиях плохой видимости еще и спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета. Если этого нет, инспектор оштрафует водителя на 1500—2000 ₽, или можно лишиться прав на срок от 2 до 4 месяцев.