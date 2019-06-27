5 вещей в багажнике, за которые штрафуют, лишают прав и даже сажают в тюрьму

Электроудочка

В статье 256 УК РФ предусмотрено наказание за незаконную добычу водных животных с применением электротока. Это может быть штраф от 100 000 до 500 000 ₽, а может быть даже и лишение свободы на срок до двух лет. Поэтому если в багажнике машины инспектор найдет электроудочку, да еще и с богатым уловом, проблемы гарантированы.

Охотничьи трофеи

Туши животных, которые перевозятся в багажнике тоже не ускользнут от внимания инспектора. Если водитель — охотник, то у него должен быть охотничий билет и разрешение на добычу того или иного зверя. И охотиться человек должен в то время, когда охота разрешена. Если разрешение есть, но в багажнике лежит туша совсем не того животного, на какого открыта охота, ответственности не избежать. А за нарушение сроков охоты штраф составит от 30 000 до 50 000 рублей.