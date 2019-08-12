Стоит ли самостоятельно турбировать двигатель машины

При установке нагнетателя ресурс двигателя может уменьшиться минимум процентов на 30, а то и на все 70. Дело в том, что инженеры закладывают определенный запас прочности деталей мотора. Причуды современного автомобилестроения таковы, что эти запасы режутся в угоду экологическим и экономическим нормам.

К тому же одной турбиной не обойтись: нужно менять форсунки, топливный насос, ставить поршни под меньшую степень сжатия, в некоторых случаях менять прокладку ГБЦ. Ставить придется и интеркулер для охлаждения подаваемого воздуха. Не забудьте про чип-тюнинг — без него также не обойтись. И это всего лишь «комплект минимум».

Не стоит забывать, что на автомобиле с атмосферным мотором все узлы приспособлены инженерами именно под него. С увеличением мощности снизится ресурс коробки передач, раздатки, полуосей, редуктора. Стандартные тормоза скорее всего придется заменить — они просто не выдержат улучшенной динамики автомобиля. В топливной системе есть не очень очевидные моменты. Если форсунки еще можно поменять сравнительно легко, то увеличенные трубки подачи топлива поставить уже сложнее. А без них могут быть провалы на высоких оборотах. Еще и штатная выхлопная система с малой пропускной способностью будет оттягивать на себя часть мощности. Но даже после установки всего необходимого, ваши траты не закончатся. Теперь вам придется использовать более дорогое масло и бензин не ниже АИ-98.