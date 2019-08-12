Стоит ли самостоятельно турбировать двигатель машины

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Многим автовладельцам не хватает мощности двигателя, заложенной производителем. Причин недовольства стоковым силовым агрегатом множество, но каково решение проблемы? Нередко автолюбители увеличивают количество «лошадей» с помощью установки турбокита. Но с повышением мощности на свет выходят иные проблемы. В плюсах и минусах такого подхода к форсировке мотора, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Дмитрий Цыпкин

Турбонаддув появился почти тогда же, когда и сами двигатели внутреннего сгорания. Но если раньше нагнетатель воздуха был скорее прерогативой гоночного автомобиля, то сейчас его можно найти под капотом огромного количества «гражданских» машин.

Не углубляясь в принципы работы системы, скажем, что турбонаддув позволяет увеличить количество сгораемой топливной смеси. Отсюда и повышение мощности. Установка турбонаддува позволяет в теории увеличить ее до 300% (и это не предел, но представьте, какие нагрузки испытывает сам двигатель), но обычно эта цифра еолеблется в районе 50—60 процентов. По типу нагнетатели делятся на распространенные сегодня турбонагнетатели (работают за счет энергии выхлопных газов) и приводные нагнетатели (используется энергия от вращения коленвала). Но если плюсы установки турбины очевидны, то минусы не всегда.

При установке нагнетателя ресурс двигателя может уменьшиться минимум процентов на 30, а то и на все 70. Дело в том, что инженеры закладывают определенный запас прочности деталей мотора. Причуды современного автомобилестроения таковы, что эти запасы режутся в угоду экологическим и экономическим нормам.

К тому же одной турбиной не обойтись: нужно менять форсунки, топливный насос, ставить поршни под меньшую степень сжатия, в некоторых случаях менять прокладку ГБЦ. Ставить придется и интеркулер для охлаждения подаваемого воздуха. Не забудьте про чип-тюнинг — без него также не обойтись. И это всего лишь «комплект минимум».

Не стоит забывать, что на автомобиле с атмосферным мотором все узлы приспособлены инженерами именно под него. С увеличением мощности снизится ресурс коробки передач, раздатки, полуосей, редуктора. Стандартные тормоза скорее всего придется заменить — они просто не выдержат улучшенной динамики автомобиля. В топливной системе есть не очень очевидные моменты. Если форсунки еще можно поменять сравнительно легко, то увеличенные трубки подачи топлива поставить уже сложнее. А без них могут быть провалы на высоких оборотах. Еще и штатная выхлопная система с малой пропускной способностью будет оттягивать на себя часть мощности. Но даже после установки всего необходимого, ваши траты не закончатся. Теперь вам придется использовать более дорогое масло и бензин не ниже АИ-98.

Вдобавок не забудьте про правовой аспект. Установка турбины — это внесение изменений в конструкцию транспортного средства. ГИБДД может отказать в постановке подобного автомобиля на учет, пока вы ее не снимете и не вернете все остальные агрегаты в заводское состояние. Не говоря уж о том, что такая машина сразу же слетает с гарантии.

А что же выходит по деньгам? За сам турбокит на отечественные автомобили выложить придется не менее 30 000—40 000 рублей. Весь необходимый минимум на иномарки содержится в турбокитах от 70 000 рублей и выше. С установкой — от 100 000–120 000 рублей. И это только двигатель. Остальные запчасти с установкой могут потянуть на сумму от 200 000 «деревянных» и до бесконечности. Зато установка турбокита может быть актуальна для авто, у которого в линейке есть модификация с турбомотором. Тогда по каталогу запчастей можно отследить, что именно усилил производитель.

В целом получается, что дешевле поменять старый автомобиль на более мощный и турбированный, нежели заниматься форсировкой самостоятельно. Тут вам и гарантия, и нет проблем с законом. Да и производитель уже все предусмотрел. Если же вас это не останавливает, помните, что в погоне за лишними лошадиными силами не стоит забывать и про собственную безопасность.

двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, тюнинг
12 августа 2019
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