Aurus будет выпускать в Елабуге 5000 машин в год по цене от 18 млн. рублей каждая

И здесь же состоялось открытие галереи «Aurus» — первого официального шоу-рума российского премиального автобренда. В церемонии принял участие и глава Минпромторга Денис Мантуров, ответивший на ряд вопросов портала «АвтоВзгляд». Пока первым и единственным экспонатом галереи станет модель Aurus Senat. По словам главы Минпромторга, в 2020 году планируется выпустить не более 200 Aurus, но с начала 2021 года серийный выпуск российских премиальных машин начнется на мощностях Sollers в Елабуге. Что позволит довести объем производства автомобилей линейки, в которую войдет лимузин, минивэн и внедорожник, до 5000 в год.

Напомним, что на данный момент Aurus Senat комплектуется единственным вариантом силовой установки — «гибридом» с бензиновым турбомотором V8 суммарной мощностью 700 л. с. В трансмиссии задействован девятиступенчатый «автомат» и полный привод.