Aurus будет выпускать в Елабуге 5000 машин в год по цене от 18 млн. рублей каждая

Отечественные премиальные лимузины марки Aurus будут демонстрироваться потенциальным клиентам в непосредственной близости от места обитания чиновников сразу нескольких федеральных ведомств. Ведь в Москва-Сити с недавних пор обосновались Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Росаккредитация, Росимущество, Ростуризм и Росстандарт.
И здесь же состоялось открытие галереи «Aurus» — первого официального шоу-рума российского премиального автобренда. В церемонии принял участие и глава Минпромторга Денис Мантуров, ответивший на ряд вопросов портала «АвтоВзгляд». Пока первым и единственным экспонатом галереи станет модель Aurus Senat. По словам главы Минпромторга, в 2020 году планируется выпустить не более 200 Aurus, но с начала 2021 года серийный выпуск российских премиальных машин начнется на мощностях Sollers в Елабуге. Что позволит довести объем производства автомобилей линейки, в которую войдет лимузин, минивэн и внедорожник, до 5000 в год.
Напомним, что на данный момент Aurus Senat комплектуется единственным вариантом силовой установки — «гибридом» с бензиновым турбомотором V8 суммарной мощностью 700 л. с. В трансмиссии задействован девятиступенчатый «автомат» и полный привод.
Что же касается опций комфорта, то в базе седан вооружен четырехзонным климат-контролем, однако за отдельную плату возможна практически любая индивидуализация салона, в том числе установка пакета опций «Кабинет» для задних пассажиров, включая раздельные кресла, подстаканники с нагревом/охлаждением, минибар с холодильником и беспроводную зарядку.
Учитывая, что все эти и многие другие «плюшки» давно присутствуют в салона таких конкурентов Aurus, как Bentley и Rolls-Royce, то официально озвученная начальная цена Senat в 18 млн. рублей выглядит, мягко говоря, слишком смелой. Правда, гендиректор Aurus Адиль Ширинов утверждает, что на модель уже получено 500 заявок (при этом заказчики не видели машину в живую), а с открытием шоу-рума их число будет только расти.