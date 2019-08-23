Глава Минпромторга Денис Мантуров: электромобили для России не актуальны, но господдержка им нужна

При этом, правда, в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» г-н Мантуров дал четко понять, что на текущий момент электромобили, которых, напомним, в России зарегистрировано менее 3000 штук, совершенно не актуальны не только в нашей стране, но, по большому счету. и в мире. В первую очередь, по его словам, потому, что с учетом очень «грязного» процесса их производства и утилизации сходят на нет все «зеленые» эксплуатационные достоинства электрокаров. Кроме того, подчеркнул министр, отказ ряда стран от атомной энергетики приводит к тому, что электрэнергию, в том числе и для электромобилей, человечество будет по-прежнему получать, не экологично сжигая уголь и мазут.

Что же касается нашей страны, то, считает высокопоставленный чиновник, мы не готовы даже к нечистому экологичному автобудущему ни по климатическим условиям, ни по развитию соответствующей инфраструктуры, ни по менталитету граждан, откровенно не согласных масово пересесть на электромобили.

Тем не менее, заявил Денис Мантуров, господдержка структур, занимающихся разработкой электромобилей будет продолжена, чтобы не отставать от зарубежных исследований в этой области и быть готовым к меняющимся условиям и обстоятельствам. Однако пока, подчеркнул он, для России куда актуальнее широкое внедрение и распространение газомоторных технологий, на развитие которых и буде делаться акцент.