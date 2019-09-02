KIA готовит к премьере новое поколение Optima

Ранее в интернете было публиковали фото новой Optima в камуфляже. Машину «поймали» в объективы фотокамер, когда она проходила дорожные испытания. Под защитными чехлами угадать профиль седана трудно, но эксперты предположили, что силуэт новинки будет стремительным. Немудрено, ведь и второе поколение «Оптимы» выглядит стильно.

На сей раз «автопапарацци» сфотографировали салон будущего потенциального бестселлера сегмента бизнес-седанов. На снимках виден крупный центральный монитор. Бьемся об заклад, что он — сенсорный. Дефлекторы вентиляции стали меньше, а весь функционал управления климатом, скорее всего, будет реализован на узкой панели под дефлекторами. Так же на фото виден новый дизайн селектора «автомата», а за ним — шайба выбора режимов движения, которая заменит собой клавишу.

Ходят слухи, что Optima третьего поколения впервые в истории модели может получить полноприводную версию, а в гамме моторов появится двигатель следующего поколения Theta 3 объемом 2,5 литра.