Toyota показала новую версию Camry

Модификацию создали на модульной платформе TNGA. Напомним, что разработчики этой архитектуры изначально уделили много внимания интеграции гибридных и электрических двигателей. Этим она отличается, скажем, от платформы MQB от Volkswagen.

Под капот Camry установили 2,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с электромотором. Суммарная мощность силовой установки — 175 л. с. Честно говоря, с трудом верится, что двигатель с такой отдачей потребляет всего 4,5 л топлива в реальных условиях эксплуатации. Скорее всего, результат показан на одном из циклов испытаний в лаборатории. А если попасть в пробку, да потолкаться в плотном трафике, потребление горючего вырастет.

Тем не менее, седан в комплектации SL Hybrid получается самым экономичным за всю историю модели Toyota Camry.Гибридная версия готовится дебютировать в США.

Что же касается России, то вряд ли мы увидим такой автомобиль в салонах. Подобный тип привода непопулярен у наших покупателей, да и в обслуживании обходится дороже.