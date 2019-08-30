Стартовали продажи нового УАЗ «Патриот» с АКП

А заодно и сконфигурировать будущий «Патриот». Внедорожник можно заказать в любой из шести комплектаций. Базовая «Оптимум автомат» стоит 1 034 000 ₽, а самая дорогая «Edition 1 Автомат» обойдется в 1 298 000 ₽.

Напомним, что кроме 6-ступенчатый автоматической коробки передач Punch Powerglide 6L50 российский внедорожник получил и телематическую систему УАЗ Connect, которая позволяет получать данные о машине с помощью смартфона. Скажем, ткнув пальцем во вкладку «История», можно посмотреть маршруты поездок и текущее местоположение автомобиля. А в «настройках» есть возможность задать расписание автозапуска и ограничение максимальной скорости движения.