LADA 4x4 получила целую кучу доработок, включая новый салон

Фото: LADAOnline
В Сеть просочилась информация о новой порции доработок для самого продаваемого внедорожника на российском рынке — LADA 4x4. В распоряжение отечественных СМИ попал целый список улучшений из 17 пунктов, куда вошли модернизированные печка и стеклоомыватель. Теперь же заговорили об изменениях в салоне. Когда же поклонники этого культового авто увидят обновления?
Светлана Ермолаева

Рестайлинговая LADA 4x4 сможет похвастать перелицованной передней панелью с посвежевшей «приборкой», новыми креслами и тремя подголовниками на заднем диване. Кроме того, тольяттинские разработчики собираются отделать потолок, как у современных «вазовских» авто. Об это сообщает LADA Online, ссылаясь на собственные источники. В подтверждение тому прилагаются даже фото интерьера.

Когда же ждать обновленный «вездеход» в шоу-румах — вопрос отдельный. Официально информации по этому поводу нет. Но по непроверенным данным, новинка будет доступна потребителям до конца года.

Между тем, уже начали ходить слухи о «Ниве» нового поколения, выполненной в фирменном «Икс-стиле» и построенной на «тележке» от Renault. Правда, если авто и запустят в производство, то не раньше 2022 года. Причем LADA 4x4 в привычном виде, скорее всего, тоже останется на «прилавках». Ведь популярнее «проходимца» на российских дорогах пока не сыскать: внедорожные качества и, главное, цена делают его практически незаменимым.

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3 сентября 2019
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