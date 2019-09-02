Как и какие законы изменились с 1 сентября для водителей

Первая новация касается процедур, сопутствующих оформлению ДТП. Речь идет о том случае, когда участники аварии решают зафиксировать произошедшее без привлечения сотрудников дорожной полиции — в рамках европротокола. Согласно существующему законодательству об ОСАГО, после того, как водители заполнили все требуемые при этом бумаги, каждый из них должен сообщить о произошедшем своей страховой компании.

Делается это направлением ей своего заполненного и подписанного обоими водителями экземпляра «извещения», на что дается пять рабочих дней. До последнего времени, чтобы бумага гарантированно нашла адресата, в большинстве случаев требовалось лично побывать в офисе урегулирования убытков компании-страховщика. Либо отправить «извещение» по почте. Но последний вариант, с учетом порой непредсказуемого срока доставки отправления, мало кого устраивал.

С 1 сентября появилась возможность избежать необходимости передавать бумажное «извещение» в страховую компанию лично. Вступившее в силу изменение в законодательство об ОСАГО позволяет заполнить форму «извещения» через интернет, на портале госуслуг. Оттуда оно автоматически поступит страховщикам.