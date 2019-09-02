Как и какие законы изменились с 1 сентября для водителей

Так совпало, что с началом учебного года в российском законодательном поле произошел ряд изменений, отчасти упрощающих жизнь автовладельцев.
Максим Строкер

Первая новация касается процедур, сопутствующих оформлению ДТП. Речь идет о том случае, когда участники аварии решают зафиксировать произошедшее без привлечения сотрудников дорожной полиции — в рамках европротокола. Согласно существующему законодательству об ОСАГО, после того, как водители заполнили все требуемые при этом бумаги, каждый из них должен сообщить о произошедшем своей страховой компании.

Делается это направлением ей своего заполненного и подписанного обоими водителями экземпляра «извещения», на что дается пять рабочих дней. До последнего времени, чтобы бумага гарантированно нашла адресата, в большинстве случаев требовалось лично побывать в офисе урегулирования убытков компании-страховщика. Либо отправить «извещение» по почте. Но последний вариант, с учетом порой непредсказуемого срока доставки отправления, мало кого устраивал.

С 1 сентября появилась возможность избежать необходимости передавать бумажное «извещение» в страховую компанию лично. Вступившее в силу изменение в законодательство об ОСАГО позволяет заполнить форму «извещения» через интернет, на портале госуслуг. Оттуда оно автоматически поступит страховщикам.

Второй новеллой, имеющей отношение к автовладельцам, стало изменение в правилах нотариальных действий. Касается оно преимущественно тех граждан, кто проживает в отдаленных населенных пунктах, где нет нотариуса. Так вот с 1 сентября жители подобных муниципальных и территориальных образований могут, например для переоформления прав на машину, обращаться к главе местной администрации или специально уполномоченному лицу из числа ее чиновников.

Подобного рода госуслуги будут доступны только местным жителям, зарегистрированным на конкретной территори. Должностные лица органов местного самоуправления смогут удостоверять доверенности, верность копий документов, подлинность подписи и т. п. Из их компетенции выводится составление завещаний всех видов, наследственных договоров и ряд иных сложных и значимых документов и действий, например, приятие мер по охране наследственного имущества, кроме его описи.

автоправо
2 сентября 2019
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