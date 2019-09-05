Тест-драйв Lexus UX200: стильно, модно, молодежно?

С моделью UX премиальный японский бренд вошел в новый для себя сегмент компактных кроссоверов. И это повод радоваться, ведь машина получилась самой доступной в линейке Lexus. Портал «АвтоВзгляд» изучил новинку на практике, и готов ответить на вопрос «стоит ли бежать в автосалон за покупкой».
Максим Гомянин

Прекрасно то, что Lexus UX обходится без наддувных и дизельных моторов и всяких там «роботов». В этом классе к движкам на тяжелом топливе отношение предвзятое, а «турбо» и роботизированные коробки в свое время попили немало крови почитателям другой, не менее премиальной марки. Не будем поминать ее в суе.

А вот чего я не понимаю, так это «экономии» на моторной гамме. По сути, UX не оставляет выбора, предлагая всего пару версий. Под капотом моноприводного Lexus UX работает двухлитровый бензиновый мотор, развивающий 150 сил. Он «дружит» с бесступенчатым вариатором. А для ценителей новых технологий имеется гибридный 250h E-Four с подключаемой задней осью. И раз уж широкой публике больше интересен первый вариант, о нем и поговорим.

Фото: АвтоВзгляд

Трудности перевода

Ух, этот «Лексус» явно предназначен для молодых покупателей. Но поскольку выложить за автомобиль больше двух миллионов рублей у нас в стране может не каждое юное дарование, вот небольшой ликбез для более платежеспособного старшего поколения, воспитанного не на соцсетях, а на книгах.

Буквы UX в названии компактного SUV означают Urban eXplorer, что по мнению маркетологов звучит, как городской кроссовер. А увидев наименования комплектаций #life, #enjoy, #discover и #Fsport, не надо судорожно «чекиниться» в «мордокниге» и ставить «лайки» — внуки «забанят»! Просто запомните, что оснащение уже в базе, то есть #life, небедное.

Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, есть круиз-контроль и двухзонный климат-контроль с ароматизатором воздуха, стеклоподъемники всех дверей, обогрев сидений и зеркал, а также прочие пироги да булки.

Фото: АвтоВзгляд

Внутренний мир

На тесте «АвтоВзгляда» — версия побогаче. Кресла, обтянутые кожей бежевого цвета, выглядят стильно, но в жаркую погоду садиться в них, словно заходить в баню. Да, закидайте меня помидорами, но для моих спины и пятой точки уж лучше тканевый салон.

Провожу рукой по передней панели так же трепетно, как по задней части фотомодели в своих фантазиях. Классная фактура! Понравилась и обивка дверей. Выглядит дорого-богато. В общем, ощущение премиума в салоне можно буквально вдохнуть и потрогать руками.

Однако, некоторые решения мне не нравятся. Скажем, никогда не понимал удобство «тачпада». На ходу управлять с его помощью мультимедиа-системой неудобно. То и дело промахиваюсь мимо нужных мне радиостанций, отвлекаясь от дороги. Вопросов добавляет и отдельный блок управления «музыкой». Сходу я с ним не подружился. В итоге сбил настройки радио.

Примеряю на себя задний ряд. Тут в целом комфортно. Но с поправкой: если ехать на небольшие расстояния. При моем росте в 190 см ноги уже почти вплотную подпирают спинку переднего кресла, а голова — потолок.

Фото: АвтоВзгляд

Ездовая тележка

Если кто не в курсе, то Lexus UX и Toyota CH-R созданы на общей модульной платформе. Помню CH-R отлично рулился, да и ездить японские инженеры кроссовер научили. Lexus одновременно и такой и не такой. То, что машинка получилась заводная — факт. В режиме Sport кроссовер бойко выстреливает со светофора. И не скажешь, что здесь вариатор. Такая настройка силового агрегата вкупе с острым рулем позволяет быстро маневрировать в городском трафике.

По настройкам «ходовой» UX показался чуть более мягким и вальяжным. Он не стремится вытрясти зубные пломбы у водителя на мостовых стыках и асфальтовой «гребенке». Благодаря шинам с 50-м профилем UX не штормит в колеях на МКАДе.

А вот на укатанной грунтовке Lexus не такой всеядный. Только съехал с асфальта, и уже чувствую, как на кузов передается мелкая рябь вибраций, да и ямы кроссовер откровенно не любит. Когда колеса попадают в выбоину средних размеров, ощущаешь удар. Потому в глубокую колею на сельском проселке не думайте соваться. Тем более, что дорожный просвет кроссовера всего 160 мм.

  • Фото: АвтоВзгляд

Рынок всегда прав

С моделью UX японцы зашли в настоящий «пиранья клуб». Кого тут только нет: Audi Q3, BMW X2, Mercedes-Benz GLA. Но вот беда: низкой ценой японцам покупателей не привлечь. За базовую версию UX просят 2 316 000 ₽. Для сравнения, скажем, Audi Q3 стоит 2 253 000 ₽, а BMW X2 - от 2 080 000 ₽. Так что UX «играет» в рынке.

Так чем же может взять Lexus? Прежде всего, яркой и неординарной внешностью. Это и есть его главное конкурентное преимущество. Тем более, что часто покупатели выбирают машины глазами.

Что же касается возраста потенциальных клиентов, то уверен, он сместится к более старшему поколению, не брезгующему трендами. Они же ведь не «лузеры». Да и деньги умеют зарабатывать быстрее, чем тратить…

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5 сентября 2019
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