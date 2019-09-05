Тест-драйв Lexus UX200: стильно, модно, молодежно?

Прекрасно то, что Lexus UX обходится без наддувных и дизельных моторов и всяких там «роботов». В этом классе к движкам на тяжелом топливе отношение предвзятое, а «турбо» и роботизированные коробки в свое время попили немало крови почитателям другой, не менее премиальной марки. Не будем поминать ее в суе.

А вот чего я не понимаю, так это «экономии» на моторной гамме. По сути, UX не оставляет выбора, предлагая всего пару версий. Под капотом моноприводного Lexus UX работает двухлитровый бензиновый мотор, развивающий 150 сил. Он «дружит» с бесступенчатым вариатором. А для ценителей новых технологий имеется гибридный 250h E-Four с подключаемой задней осью. И раз уж широкой публике больше интересен первый вариант, о нем и поговорим.