В России продают Mercedes-Benz GLE с дефектом в системе кондиционирования

Под сервисное мероприятие попали Mercedes-Benz GLE последней генерации (заводской индекс W167), проданные в 2018-м и 2019-м годах. Причина отзыва — некорректно установленные шланги для конденсата в системе кондиционирования.

Представители российского офиса марки в ближайшее время оповестят о проблеме хозяев «паркетников», пригласив в техцентр, где трубки проверят и при необходимости, заменят.

Но можно и самостоятельно узнать, попадает ли конкретный кроссовер под акцию. Достаточно лишь найти на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» перечень с идентификационными номерами бракованных автомобилей. Если VIN из списка совпал с тем, что прописан в СТС, необходимо связаться с «официалами» и записаться на ремонт. Все запчасти и работы, связанные с этим недочетом, производитель, конечно, предоставит бесплатно.

Кстати, автомобили с трехлучевой звездой на шильдике довольно часто (чуть ли не каждый месяц) становятся героями отзывных кампаний. Накануне речь шла о Mercedes-Benz Sprinter Classic, у которого неправильно уложенная электропроводка грозила возгоранием.