Вулкан Эльбрус: восторг и ужас автопутешествия по Кабардино-Балкарии

Проведенные ранее исследования застывших лавовых потоков показали, что последние три извержения случились 6, 3 и 1.8 тысяч лет назад. Провести параллель не сложно: следующее извержение может произойти уже в нашем столетии. И это главный вопрос, который стоит перед экспедиционным корпусом: следует ли ожидать катастрофы, имя которой «Вулкан»?

Ведь на заснеженных вершинах Горы находятся огромные ледники — 11 кубических километров льда — которые растают при извержении, образовав гигантскую волну. Ответ смогут дать только научные сотрудники, внимательно и чутко следящие за Эльбрусом. Благо, они на Кавказе есть.

В рамках экспедиции группа преодолеет 1500 км и поднимется на максимальную высоту 3100 метров, пройдет через Суканское ущелье, Верхнюю Балкарию, перевалы Чегетджара, и Актопрак, загадочную долину Джилы-Су и поднимется на легендарную гору Сирх — некогда самую высокую точку окрестностей, неразрывно связанную с языческим культом Солнца. А также получит ответы на свои вопросы в Баксанской нейтринной обсерватории, тоннели которой уходят на 4 000 метров в глубь Горы. Именно там и будут даны ответы о будущем Эльбруса. Поехали!