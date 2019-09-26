Вулкан Эльбрус: восторг и ужас автопутешествия по Кабардино-Балкарии

Фото: Кирилл Кейлин
Одна из самых недооцененных и непопулярных у «отпускников» республика Кавказа — Кабадино-Балкария — поражает и впечатляет своей природой. Здесь есть, на что посмотреть: Голубые озера и Чегет, Верхняя Балкария и, конечно, Он. Эльбрус. А если свернуть с натоптанных дорожек и уехать чуточку дальше «обязательных» достопримечательностей, то путник попадет в настоящий мир «Властелина Колец».
Евгений Васин

Портал «АвтоВзгляд» отправился в большую экспедицию, чьей ключевой целью стало близкое знакомство с вулканическим центром самой высокой вершины Старого Света.

Минеральные Воды, гостеприимный аэропорт, настоящие ворота Кавказа, становится отправной точкой для множества путешествий. Сюда едут не только ради бальнеологических процедур и курортного отдыха, но и за настоящими приключениями. Наша экспедиция тоже начинается здесь. Конечная же точка, кульминация и вершина находится вдалеке от домов отдыха и санаториев. Наша цель — Эльбрус.

Многие вулканологи по всему миру считают кавказский стратовулкан одной из самых опасных «огненных гор» в России: потоки раскаленной лавы, которые стекали по западному, южному и северному склонам, сметали все вокруг, а следы его «деятельности» находили далеко за пределами Северного Кавказа. Слой пепла, толщиной около 700 мм, нашли в 700 километрах от Горы — между Астраханью и Ахтубинском.

Проведенные ранее исследования застывших лавовых потоков показали, что последние три извержения случились 6, 3 и 1.8 тысяч лет назад. Провести параллель не сложно: следующее извержение может произойти уже в нашем столетии. И это главный вопрос, который стоит перед экспедиционным корпусом: следует ли ожидать катастрофы, имя которой «Вулкан»?

Ведь на заснеженных вершинах Горы находятся огромные ледники — 11 кубических километров льда — которые растают при извержении, образовав гигантскую волну. Ответ смогут дать только научные сотрудники, внимательно и чутко следящие за Эльбрусом. Благо, они на Кавказе есть.

В рамках экспедиции группа преодолеет 1500 км и поднимется на максимальную высоту 3100 метров, пройдет через Суканское ущелье, Верхнюю Балкарию, перевалы Чегетджара, и Актопрак, загадочную долину Джилы-Су и поднимется на легендарную гору Сирх — некогда самую высокую точку окрестностей, неразрывно связанную с языческим культом Солнца. А также получит ответы на свои вопросы в Баксанской нейтринной обсерватории, тоннели которой уходят на 4 000 метров в глубь Горы. Именно там и будут даны ответы о будущем Эльбруса. Поехали!

Предгорья

Кабардино-Балкария– культовое место для отечественных альпинистов и ценителей экстримального туризма. Горные склоны, нетронутая красота природы и покой, обеспеченный фактически полным отсутствием связи. Да-да, интернета во многих местах здесь просто нет, как не ищи. Нет здесь и суетливых толп отдыхающих: курортники сосредоточены в соседнем Пятигорске. Только сладкий горный воздух, парящие хищные птицы и тишина.

Республика имеет полное право гордиться своими дорогами: местный асфальт, порой, дает фору даже Москве. Абсолютное большинство «обязательных достопримечательностей» доступно на легковом автомобиле и рейсовом автобусе. Однако истинные сокровища Кабардино-Балкарии потребуют от путешественника куда более серьезной подготовки: нужен внедорожник на «грязевой резине», которые выдержит постоянный контакт с острыми камнями и не спасует перед скользкими горными подъемами, лебедка и солидный запас смелости. Иначе в «нетуристические» места Приэльбрусья даже не заглянуть.

Первая же «внедорожная» точка нашего маршрута — долина реки Сукан-Су — мало похожа даже на грунтовую дорогу: мощный сель превратил эти места в неприступную каменную крепость. Но только так можно насладиться видом вздыбленных пород, ощутить на себе скрытую мощь Эльбрусского вулканического центра и своими глазами увидеть скрытые от простого туриста виды.

Каменной тропой, бегущей по самому краю ущелья, машины поднимаются на свой первый перевал, через который открывается короткий, но сложный путь в древнюю Верхнюю Балкарию, откуда уже недалеко и до Голубых озера, одной из «визитных карточек» Кабардино-Балкарии. Первый день позволил приблизиться к цели всего на 200 и подняться на высоту 2700 метров. Начало дано, теперь главное не останавливаться.

Долина пятитысячников

республику протягиваются пять основных хребтов Большого Кавказа, а высочайшей точкой, причем не только России, но и всей Европы, является, конечно, Эльбрус. Высота вулкана — 5 642 метра над уровнем моря.

Старт третьего дня экспедиции начинается на знаменитых Голубых озерах, глубину которых не смог определить даже легендарный Жак Ив Кусто. Карстовые озера –одна из главных туристических достопримечательностей Кабардино-Балкарии, куда обязательно заглянет каждый турист. Далее, через Черекскую теснину — узкую горную расщелину, на самый высокий в республике автомобильный перевал Школьный. И уже оттуда в Безенгийское ущелье.

Пройти этот путь можно только с благословления погоды. Скользкие и острые камни, колея и разбитые грунтовые стежки покорятся только опытному бойцу, но в награду — ослепительные северные склоны двух вершин: Дыхтау и Коштантау. На перевале захватывает дух в прямом и переносном смысле: нехватку кислорода почувствовали даже матерые и закаленные в восхождениях участники экспедиции.

Надышаться и насмотреться здесь невозможно, сколько не стой на отвесной скале, но впереди — самая важная часть экспедиции. Нас уже ждут в Баксанской нейтринной обсерватории, где сотрудники Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга расскажет все, что успели узнать за десятилетия изучения вулкана Эльбрус.

Обсерватория, из которой не видно неба

Между Баксаном и Эльбрусом, в теснине горной реки, расположилось крошечное село Нейтрино, поворот на которое путешественники обычно не замечают. Впереди — ворота Эльбруса и канатная дорога на Гору. Но именно здесь, в Нейтрино, находится достояние Кабардино-Балкарии: Бакса́нская нейтри́нная обсерватория.

Ее возвели в 70-х годах ХХ века бакинские метростроевцы, о чем до сих пор свидетельствует хорошо знакомая литера «М», расположенная на бетонном перекрытии. Штольни, не отличимые от тоннелей метро по всей стране, уходят на четыре тысячи метров вглубь горы Андырчи и ведут в сторону вершин Андыртау и Курмутау. Их глубина составляет от 100 до 4800 м водного эквивалента. В мире есть только одна похожая лаборатория.

Здесь изучают нейтрино — легкую элементарную частицу, масса которой в 10 млн раз меньше массы электрона. Она движется со скоростью света и способна пролететь сквозь любое вещество. Теоретически, нейтрино несет огромное количество энергии, поэтому поток способен уничтожить любую материю. Только вот создать такой поток пока невозможно.

В Бакса́нской нейтри́нной обсерватории находится подразделение Государственного астрономического института имени Павла Карловича Штернберга. Именно здесь нам дали честные и, главное, точные ответы о главной цели экспедиции. Об Эльбрусе. Ведь от тоннелей лаборатории до вулканической камеры — всего 20 км.

Участников экспедиции встретил Андрей Владимирович Мясников, научный сотрудник ГАИШ и Баксанской нейтринной, который знает о вулканах, кажется, всё: нам рассказали о рождении огненных гор и ранней диагностики извержении, показали сложное и, зачастую, уникальное оборудование обсерватории, из которой не видно неба. И, конечно, поведали об Эльбрусе: Гора «потухла» много сотен лет назад и ждать от нее извержений не стоит.

Впрочем, это не освобождает сотрудников обсерватории от постоянного мониторинга. На протяжении 15 лет за поведением вулкана следят 24 часа в сутки, а сверхточное оборудование позволяет засечь даже минимальные «поползновения». Более того, отечественным ученым видны даже колебания земной коры, вызванные извержениями и землетрясениями в другом полушарии.

Интересно и то, что стандартные приборы позволяют узнать о скором извержении вулкана за три дня: тремор, которые постоянно исходит от «огненной горы» учащается втрое, о чем и сигнализируют датчики. Российская же лаборатория может уловить скорое извержение за неделю. Узнав базовые понятия вулканологии и познакомившись, только познакомившись, с «теорией огненных гор», мы отправились на завершающий этап. На встречу с Эльбрусом.

Минги-Тау

В середине августа в горах более чем уместны зимние куртки и теплые ботинки. Эльбрус требует к себе особого отношения: даже «погодный фарт» не дает гарантий. Но если встать с рассветом и начать восхождение с первым подъемником, то можно во всем великолепии запечатлеть в памяти два пика Эльбруса, разделенных трехкилометровой седловиной. Восточный пик выше: самый популярный «код» Кабардино-Балкарии — 5642 — это про него.

Эльбрус, Минги-Тау, самая высокая вершина Европы. Стратовулкан врезается в небо около трех миллиона лет, а его наивысшая активность пришлась на эпоху четвертичного периода, который началась 2 588 миллиона лет назад. Эльбрус бушевал на Кавказе 250 тысяч лет. О нем можно прочитать десятки книг, услышать тысячу рассказов и просмотреть миллион фотографий. Но лучше один единственный раз увидеть Гору своими глазами. Только здесь становится ясно, какой неведомый дух гонит альпинистов вверх и, зачастую, на верную смерть.

Прощание с Горой

Эльбрус прекрасен и полон особой визуальной магии. От него очень сложно оторваться, поэтому финал экспедиции назначен в особом месте — на легендарной и мистической горе Сирх. Впереди был последний, и, как выяснилось позже, самый сложный участок маршрута.

За много лет до возвышения Эльбруса и других кавказских «пятитысячников», гора Сирх одиноко стояла над ущельями и долинами, хребтами и отрогами, вызывая суеверный ужас. Здесь были капища древних богов. Здесь приносили жертвы Солнцу. Даже сегодня подъем на 3100 метров выдержит не каждый, а тысячи лет назад этот путь казался лестницей в небо.

Кальдера, огромный кратер потухшего вулкана, на границе которого и расположена гора Сирх, стал надежным природным укреплением для поселения, некогда здесь существовавшего. Именно с горы Сирх открывается лучший вид на покрытый ледниками северный склон Эльбруса.

Первый же подъем по размытой грунтовке стал испытанием на прочность: скользкая глина не позволяет внедорожнику зацепиться и вылезти из колеи, машина всей массой обрушивается на одно из колес, заставляя расчехлять «запаску». Несколько бродов с острыми, как бритва, камнями, размытый «фарватер», глубокая каменная колея и на десерт — подъем из «сыпучки», покрошенной на фракцию с кулак застывшей магмы, пройти который можно только ходом.

Сирх случайным посетителям не рада. Последние метры дороги размыты и изрыты ямами, карниз для восхождения крут и пролегает на достаточной для фатального переворота высоте. Сотня метров финишной прямой пути стоит более часа отчаянной рулежки.

Награда для победителей — открывшийся на считанные секунды пик Эльбрус. Тучи затягивают вершины, а дождь становится «занавесом». Главный герой не выйдет на поклон. Задержаться в ожидании чуда — значит остаться здесь до окончания бури, чтобы после по миллиметру ползти по скользкой и невероятно опасной тропке вниз.

Кабардино-Балкария, такая близкая, благодаря аэропортам и автодорогам, пока еще не вытоптана толпами туристов и «отдыхающих», не забросана пластиковыми бутылками и окурками. Республика все еще несет в своем сердце сотни или даже тысячи квадратных метров дикой, невероятно красивой и чистой природы. Сюда нужно ехать уже сегодня, пока этот край не стал популярным. Не прогнулся под «бизнес». И сюда нужно обязательно возвращаться. Потому что исколесить Кабардино-Балкарские горы, насытиться ими, узнать — просто невозможно.

В таких поездках осознаешь смысл словосочетания «выложиться полностью»: горы, каким бы ярким не было солнце, не позволяют расслабиться ни на секунду. Постоянное напряжение и, как следствие, полное опустошение в конце. Некий эмоциональный детокс. Такие экспедиции требуют глубокого осмысления, требуют времени на «переварить». Зато они никогда не будут забыты, никогда не смешаются с другими воспоминаниями, навсегда останутся на «золотой полке» памяти.

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26 сентября 2019
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