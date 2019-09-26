Вулкан Эльбрус: восторг и ужас автопутешествия по Кабардино-Балкарии

Портал «АвтоВзгляд» отправился в большую экспедицию, чьей ключевой целью стало близкое знакомство с вулканическим центром самой высокой вершины Старого Света.
Минеральные Воды, гостеприимный аэропорт, настоящие ворота Кавказа, становится отправной точкой для множества путешествий. Сюда едут не только ради бальнеологических процедур и курортного отдыха, но и за настоящими приключениями. Наша экспедиция тоже начинается здесь. Конечная же точка, кульминация и вершина находится вдалеке от домов отдыха и санаториев. Наша цель — Эльбрус.
Многие вулканологи по всему миру считают кавказский стратовулкан одной из самых опасных «огненных гор» в России: потоки раскаленной лавы, которые стекали по западному, южному и северному склонам, сметали все вокруг, а следы его «деятельности» находили далеко за пределами Северного Кавказа. Слой пепла, толщиной около 700 мм, нашли в 700 километрах от Горы — между Астраханью и Ахтубинском.