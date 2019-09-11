Замену каких расходников можно отложить, не «угробив» автомобиль, а заодно и сэкономить

Фильтр салона

Даже сильно забитый грязью салонный фильтр абсолютно никак не влияет на безопасность. Поэтому с его заменой можно потянуть. Особенно если машину используют редко. Скажем, только для поездок на дачу в выходные.

Разумеется, большинство сервисменов будут настаивать на регулярной замене «салонника» и их можно понять — запчасть недешева: угольный фильтр или гипоаллергенный стоят больше тысячи рублей. А в закупке он во много раз дешевле. Вот вам и причина частых рекомендаций по смене фильтра. Не забывайте и про стоимость работ. Например, за замену этого расходника у Ford Focus 2 возьмут 500₽. Ведь для того, чтобы добраться до фильтрующего элемента, сначала снимают педаль газа. А на Opel Astra H демонтируют перчаточный ящик. Отсюда и цена.

Тормозная жидкость

На большинстве автомобилей «тормозуху» меняют раз в два года. Но замену можно отложить и на более долгий срок, если содержание влаги в ней менее 3%. Померить это проще простого. Достаточно купить в автомагазине специальный тестер, который стоит чуть более 800₽.

Теперь остается просто погрузить электроды тестера в бачок с тормозной жидкостью и увидеть результат на индикаторе. Зеленый цвет — можно смело ездить дальше. Желтый — вода составляет меньше 1%, то есть пока все еще ничего страшног. 2 желтых сигнала или красный — воды около 3%: тормозную жидкость пора менять. 2 красных сигнала — воды в жидкости более 4%. А вот это уже опасно: срочно в автосервис.