Замену каких расходников можно отложить, не «угробив» автомобиль, а заодно и сэкономить

Меняйте масло и другие расходники в соответствии с регламентным обслуживанием вашего автомобиля, твердят автовладельцам все, кому не лень и оказываются правы. Затягивание с той же заменойсмазки чревато проблемами. Но на некоторых расходниках вполне можно сэкономить, не рискуя при этом, попасть на дорогой ремонт.
Виктор Васильев

Фильтр салона

Даже сильно забитый грязью салонный фильтр абсолютно никак не влияет на безопасность. Поэтому с его заменой можно потянуть. Особенно если машину используют редко. Скажем, только для поездок на дачу в выходные.

Разумеется, большинство сервисменов будут настаивать на регулярной замене «салонника» и их можно понять — запчасть недешева: угольный фильтр или гипоаллергенный стоят больше тысячи рублей. А в закупке он во много раз дешевле. Вот вам и причина частых рекомендаций по смене фильтра. Не забывайте и про стоимость работ. Например, за замену этого расходника у Ford Focus 2 возьмут 500₽. Ведь для того, чтобы добраться до фильтрующего элемента, сначала снимают педаль газа. А на Opel Astra H демонтируют перчаточный ящик. Отсюда и цена.

Тормозная жидкость

На большинстве автомобилей «тормозуху» меняют раз в два года. Но замену можно отложить и на более долгий срок, если содержание влаги в ней менее 3%. Померить это проще простого. Достаточно купить в автомагазине специальный тестер, который стоит чуть более 800₽.

Теперь остается просто погрузить электроды тестера в бачок с тормозной жидкостью и увидеть результат на индикаторе. Зеленый цвет — можно смело ездить дальше. Желтый — вода составляет меньше 1%, то есть пока все еще ничего страшног. 2 желтых сигнала или красный — воды около 3%: тормозную жидкость пора менять. 2 красных сигнала — воды в жидкости более 4%. А вот это уже опасно: срочно в автосервис.

  • Тестер тормозной жидкости
  • Ареометр

Охлаждающая жидкость

Охлаждающую жидкость меняют раз в два года. Ее замену так же можно отложить, если она не потеряла своих свойств. Для этого нужно купить ареомер и проверить антифриз на плотность.

Ареометр представляет из себя колбу со шкалой, к которой пристыкована резиновая груша. Внутри есть поплавок, который всплывает, когда жидкость набирают в колбу через пипетку. На каком делении он остановится — такой показатель плотности и есть. Но какой считать нормальным? Это зависит только от одного параметра — температуры замерзания. У антифриза с температурой замерзания до −25 он будет один, а вот до −40 — другой. Что логично, потому как концентрация активных веществ во второй версии больше.

Сейчас у многих антифризов показатель плотности равен 1,071 г/см3. Это соответствует температуре замерзания −35 градусов.

двигатель, дешевые машины, бюджетные авто
11 сентября 2019
604