Из УАЗ «Профи» сделали самосвал

На шасси УАЗ «Профи» установили самосвальный кузов длиной 3,09 метра и шириной 2,06 метра. С помощью механизма подъема, в основе которого четырехштоковый гидроцилиндр, кузов поднимается на угол до 49 градусов. А в верхнем положении его фиксируют механическим упором. Управляют подъемом с помощью пульта, который расположен в кабине.

Предположим, что разгружать песок или щебень будет удобно, но сколько «проживет» гидравлика — пока вопрос. Ведь механизм расположен по центру рамы, а не спереди. Решение компромиссное, поскольку в этом случае нагрузка на подъемный механизм возрастает, зато улучшается развесовка по осям.

Когда самосвал появится в продаже, пока неизвестно. Видимо, сейчас разработчики готовятся сертифицировать свое детище.