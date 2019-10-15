Роскошный Bentley Flying Spur переродился в спецверсии

Дизайнеры из британского Крю заменили в Bentley Flying Spur Blackline некоторые элементы, покрытые классическим хромом, на затемненные детали, сделав и без того шикарный седан еще элегантнее. Среди них и крылатая буква «B» на капоте, и планки радиаторной решетки, и накладки на бамперах и дверях.

Кроме того, черное блестящее покрытие получила окантовка боковых стекол и оптики, дверные ручки и патрубки выхлопной системы. А еще Flying Spur Blackline по умолчанию комплектуется 21-дюймовыми колесными дисками Tri-Spoke. Диски диаметром 22 дюйма от придворного ателье Mulliner доступны опционально.

Напомним, что Bentley Flying Spur третьего поколения докатился до российских шоу-румов в середине сентября. Под капотом дорогостоящей новинки притаился 635-сильный W12 объемом 6 литров с максимальным крутящим моментом в 900 Нм. В тандеме с мотором трудится восьмискоростная трансмиссия с двумя сцеплениями. Внушительный агрегат помогает седану разогнаться до первой сотни за 3,8 с.