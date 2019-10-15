Какими автомобильными домкратами пользовались в СССР, и чем они «круче» современных

Само слово «домкрат» — согласитесь, звучит не слишком по-русски — аббревиатурой или сокращением не является. Оно пришло к нам во времена «рубки окна в Европу» вместе с другими такелажными терминами из голландского языка и в первоисточнике выглядит вот так: dommekracht. Потом «обрусело» и превратилось в хорошо нам всем знакомое и привычное «домкрат».

Большая Советская энциклопедия описывает его как «механизм для подъема тяжелых штучных грузов при выполнении ремонтных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ». Одним словом, домкрат обречен был стать неотъемлемой частью автомобиля.

АМЕРИКАНСКОЕ ЧУДО

История «дружбы» началась в первой четверти бурного двадцатого века, когда американский инженер Питер Лунати, увидев принцип работы парикмахерского кресла со стороны, решил поднимать автомобили на своем СТО с помощью гидравлики.

В молодое советское государство инновации и новинки «ручьем не текли», но уже в 1939—1940 бронеавтомобили БА-10А в «железнодорожной комплектации» оснащались домкратами для установки скатов на переднюю и заднюю ось. А как насчет гражданских авто?