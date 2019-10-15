Какими автомобильными домкратами пользовались в СССР, и чем они «круче» современных

Само слово «домкрат» — согласитесь, звучит не слишком по-русски — аббревиатурой или сокращением не является. Оно пришло к нам во времена «рубки окна в Европу» вместе с другими такелажными терминами из голландского языка и в первоисточнике выглядит вот так: dommekracht. Потом «обрусело» и превратилось в хорошо нам всем знакомое и привычное «домкрат».
Большая Советская энциклопедия описывает его как «механизм для подъема тяжелых штучных грузов при выполнении ремонтных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ». Одним словом, домкрат обречен был стать неотъемлемой частью автомобиля.
АМЕРИКАНСКОЕ ЧУДО
История «дружбы» началась в первой четверти бурного двадцатого века, когда американский инженер Питер Лунати, увидев принцип работы парикмахерского кресла со стороны, решил поднимать автомобили на своем СТО с помощью гидравлики.
В молодое советское государство инновации и новинки «ручьем не текли», но уже в 1939—1940 бронеавтомобили БА-10А в «железнодорожной комплектации» оснащались домкратами для установки скатов на переднюю и заднюю ось. А как насчет гражданских авто?
Первыми «тяжелую ношу» на себя приняли самые простые винтовые домкраты, не оснащенные редуктором. Это была могучая цельнолитая болванка весом в полтонны, которую нужно было поставить под мост, по-пластунски перемещаясь под автомобилем. Тяжело, но очень надежно. Богатырская сила и удаль требовалась не только для установки, но и для вращения вала.
ЗА СТАЛИНА!
С гидравлическими же подъемниками в СССР связана крайне любопытная история: на легендарном броневике Сталина ЗИС-115 домкрат, да не один, точно уже был, но ареал его применения вызовет уважение даже у самых отъявленных современных «тюнеров». Дело в том, что гидравлический механизм выступал в роли стеклоподъемника! Машина вождя, представляющая собой бронекапсулу в «овечьей шкуре», оснащалась стеклами, толщиной более семи сантиметров, вес которых даже представить себе сложно. Так что для опускания и поднимания «окошка» использовали гидравлику.
ТЕХНОЛОГИИ СТРАНЫ СОВЕТОВ
Знакомый и привычный для массового автолюбителя механизм появился на родных просторах вместе с советско-итальянским автозаводом под Самарой. В Тольятти начали класть в багажник рычажный реечный домкрат с редуктором, а «восьмое семейство» получила самый лучший механический вариант — «ромбик», который был куда устойчивее и проще в применении, чем предшественник.
Сегодня у автолюбителя есть большой выбор различных домкратов — как механических, так и гидравлических. Выбирай, какой душе и кошельку угодно. Самым же популярным у автопроизводителей и по сей день является ромбовидный винтовой домкрат, который позволяет подняться автомобиль даже прекрасный половине человечества, при этом прост в установке и, благодаря компактности, может быть использован даже при полностью спущенном колесе.
Внедорожники же, в большинстве своем, сегодня уже с завода оснащают «гидравликой»: дело не столько в весе машины, сколько в необходимости установки подъемника под мост или под рычаг. Иначе ходы подвески просто не позволят оторвать колесо от земли.
НО ДАВАЙТЕ БЕЗ «НО»
Домкрат — «без всяких но» обязательный атрибут любого багажника в любой стране мира. Маркетинговые уловки в стиле шин runflat не должны вводить в заблуждение: подъемник обязан занимать почетное и легкодоступное место в «трюме». Более того, должен быть всегда исправен. Не поленитесь это проверить.
ПРЕМИАЛЬНЫЕ НЕДОЧЕТЫ
Вот только очень жаль, что нередко идущие в комплекте с машиной домкраты не в состоянии выполнить прямые свои обязанности. Как и сами автомобили, аксессуары в современном мире стали вещами одноразовыми. Столкнувшись с тем, что «базовые» подъемники гнутся, ломаются и попросту не поднимают заявленную массу, автовладельцы едва ли не поголовно меняют их на усиленные, продающиеся отдельно.
А еще ряд автомобилей, причем непростительно премиальных марок, вообще не комплектуется домкратами. Это касается, в частности, моделей BMW и Porsche. Вместо них — практически бесполезный, особенно в суровых российских условиях эксплуатации — ремкомплект.