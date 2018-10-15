Почему из выхлопной трубы капает жидкость, и насколько это опасно

Обычно «капает» зимой, когда в результате разности температур в глушителе возникает конденсат. Ведь после того, как машину заглушили, внутренняя часть выпускной магистрали охлаждается не так интенсивно, как внешняя. В остывшем авто влага замерзает, а при запуске двигателя оттаивает и вытекает. В данном случае капли из выхлопной трубы никакой опасности не представляют.

Такому явлению в значительной степени подвержены автомобили, оснащенные системой автозапуска. Пока глушитель прогревается, замерзший конденсат тает, но еще не успевает испариться, и под воздействием выхлопных газов вытекает наружу.

Это также характерно для машин, оборудованных катализатором, в котором окисляются различные химические соединения. В результате образуется углекислый газ и водяной пар, который конденсируется на внутренней поверхности глушителя.