Почему из выхлопной трубы капает жидкость, и насколько это опасно

Многих водителей настораживает жидкость, капающая из глушителя во время прогрева машины. Причины такого явления могут быть разными, и чаще всего его не стоит расценивать, как повод для беспокойства. Хотя в редких случаях это все-таки может быть признаком некоторых неполадок во внутренних системах автомобиля.
Обычно «капает» зимой, когда в результате разности температур в глушителе возникает конденсат. Ведь после того, как машину заглушили, внутренняя часть выпускной магистрали охлаждается не так интенсивно, как внешняя. В остывшем авто влага замерзает, а при запуске двигателя оттаивает и вытекает. В данном случае капли из выхлопной трубы никакой опасности не представляют.
Такому явлению в значительной степени подвержены автомобили, оснащенные системой автозапуска. Пока глушитель прогревается, замерзший конденсат тает, но еще не успевает испариться, и под воздействием выхлопных газов вытекает наружу.
Это также характерно для машин, оборудованных катализатором, в котором окисляются различные химические соединения. В результате образуется углекислый газ и водяной пар, который конденсируется на внутренней поверхности глушителя.
Конечно, влага может стать причиной его коррозии, но, во-первых, зимой этот процесс происходит гораздо медленнее, чем в теплое время года. А во-вторых, эта часть выпускной системы ржавеет в основном из-за воздействия внешней агрессивной среды. Так что и в этом плане беспокоиться не стоит.
Кроме того, вода в глушитель может попадать из топливного бака, где она скапливается от горючего низкого качества. В этом случае есть некоторый повод для беспокойствия, поскольку, если жидкость оттуда поступает в выпускную систему, то с тем же успехом она может просочиться в двигатель. Хотя современные моторы оснащены системами, предохраняющими их от попадания воды.
О действительно серьезных проблемах с топливной системой или двигателем можно судить, если вместе с конденсатом из выхлопной трубы выходит густой дым серого или голубого цвета. В такой ситуации автомобиль лучше сразу отправить на диагностику.