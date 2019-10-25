Немцы официально представили новый Volkswagen Golf

Размеры авто изменились совсем незначительно: хетчбэк вытянулся в длину на 26 мм — до 4284 мм, стал на 36 мм ниже − 1456 мм, а ширина осталась прежней — 1789 мм. Колесная база увеличилась на 16 мм — до 2636 мм. Радикальная трансформация коснулись передней части автомобиля, где появились «растекшиеся» суженные фары, а вместо традиционной решетки радиатора — тонкая полоска. Кстати. уже в базовой комплектации предалагаются оптика на диодах, а матричные фары доступны, как опция.
Салон преобразился еще более масштабно: теперь здесь цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и центральный интерактивный дисплей, который в зависимости от версии «Гольфа» может быть размером 8,25 или 10 дюймов. На нем сконцентрировано не только управление медиасистемой MIB3, но и прочий функционал автомобиля, поэтому теперь в салоне минимальное количество аналоговоых кнопок.
Еще одно заметное новшество — отсутствие привычного селектора автоматической коробки передач, вместо которого установлен миниатюрный джойстик.
На европейском рынке новый Golf появится с силовой линейкой, насчитывающей восемь вариантов моторов. Среди них бензиновые турбоагрегаты EA211 Evo: доработанная литровая «тройка» в двух исполнениях — 90 и 110 л. с., а также известная «четверка» TSI объемом 1,5 мощностью 130 или 150 л. с. Все бензиновые моторы доступны с гибридным «бонусом» — стартер-генератором и дополнительным аккумулятором.
Не отказались немцы и от дизелей: 2-литровый мотор предлагается в двух вариантах — 115 и 150 л. с. И, конечно же, не обошлось без плагин-гибридных установок мощностью 204 и 245 л. с. Хетчбэк оснащен новой шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом» DSG с двумя сцеплениями.
В Европе модель поступит в продажу уже в декабре, а в на российском рынке появится не раньше, чем через год. Цены и комплектации станут известны позже.