Немцы официально представили новый Volkswagen Golf

Размеры авто изменились совсем незначительно: хетчбэк вытянулся в длину на 26 мм — до 4284 мм, стал на 36 мм ниже − 1456 мм, а ширина осталась прежней — 1789 мм. Колесная база увеличилась на 16 мм — до 2636 мм. Радикальная трансформация коснулись передней части автомобиля, где появились «растекшиеся» суженные фары, а вместо традиционной решетки радиатора — тонкая полоска. Кстати. уже в базовой комплектации предалагаются оптика на диодах, а матричные фары доступны, как опция.

Салон преобразился еще более масштабно: теперь здесь цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и центральный интерактивный дисплей, который в зависимости от версии «Гольфа» может быть размером 8,25 или 10 дюймов. На нем сконцентрировано не только управление медиасистемой MIB3, но и прочий функционал автомобиля, поэтому теперь в салоне минимальное количество аналоговоых кнопок.

Еще одно заметное новшество — отсутствие привычного селектора автоматической коробки передач, вместо которого установлен миниатюрный джойстик.