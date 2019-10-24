Самые просторные бюджетные компактные кроссоверы

Расклад сил получился неожиданный: хит российского авторынка, самый популярный кроссовер в стране — корейский Hyundai Creta с колесной базой в 2590 мм — вообще не вошел в список. Зато замыкает рейтинг отечественный продукт, у которого она больше всего лишь на 2 мм.
Далее следуют три «китайца», а на первой позиции оказалось сразу три популярных представителя сегмента, построенных на общей и хорошо известной у нас платформе. Но все по порядку…
Renault Duster, Renault Kaptur и Nissan Terrano
Знаменитая тележка B0 — достояние альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ — объединила трех лидеров нашего рейтинга, благодаря максимальному размеру своей колесной базы в сегменте — 2673 мм. Речь идет о Renault Duster, Renault Kaptur и Nissan Terrano.
Все три авто доступны с передним и полным приводом, и у всех трех в наличии одинаковые бензиновые силовые агрегаты — объемом 1,6 (114 л. с.) и 2 (143 л. с.) л. Правда, только у «Дастера» имеется еще и третий мотор — турбодизель 1, 5 л (109 л. с). Обойдется этот уже давно обрусевший «француз» в 719 000 −1 152 000 рублей, Terrano доступен в ценовм диапазоне от 979 000 до 1 245 000 «деревянных», а Kaptur — 945 000—1 354 990.
Geely Emgrand X7
Китайский паркетник Geely Emgrand X7 занял вторую позицию с размером колесной базы, равной 2661 мм. К тому же у него самый вместительный багажник в классе — 580 л.
В отличие от предшественников, модель предлагается только в переднеприводном варианте с двумя бензиновыми моторами — объемом 1,8 л мощностью 131 л. с. и объемом 2 л мощностью 139 л. с. Первый вариант укомплектован пятиступенчатой «механикой», второй — пятискоростным «автоматом». Цена вопроса — 1 104 900−1 294 900 рублей.
Chery Tiggo 4
Еще один представитель китайского автопрома может похвастаться колесной базой в 2610 мм. Речь идет о преднеприводном паркетнике Chery Tiggo 4, который также предполагается на российском рынке с двумя бензиновыми двигателями — турбированным 1,5 л мощностью 147 л. с. и 2-литровым «атмосферником» мощностью 122 л. с.
Первый вариант оснащается только шестиступенчатым «роботом», второй — пятидиапазонной «механикой» либо вариатором. Стоимость Chery Tiggo 4 варьируется в диапазоне от 899 900 до 1 189 900 рублей.
Lifan X60
Еще один гость из Поднебесной построен на платформе с длиной колесной базы 2600 мм. Знакомьтесь — старый добрый Lifan X60, который доступен у нас только с передним приводом и единственным бензиновым агрегатом объемом 1,8 л мощностью 128 л. с.
В качестве коробки передач предлагаются пятискоростная «механика» и бесступенчатый вариатор. Это один из самых дешевых китайских кроссоверов, цена которого варьируется от 739 900 до 1 009 900 рублей.
LADA XRAY
Замыкает наш список представитель отечественного автопрома LADA XRAY с размером колесной базы 2592 мм. Первый пракетник от АВТОВАЗа предлагается только с передним приводом и бензиновыми моторами объемом 1,6 л мощностью 106 л. с., а также 1,8-литровым 122-сильным агрегатом.
На выбор доступна пятиступенчатая «механика» и роботизированная коробка с тем же числом скоростей. LADA XRAY обойдется в ценовом диапазоне от 614 900 до 847 900 рублей.