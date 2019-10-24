Самые просторные бюджетные компактные кроссоверы

Расклад сил получился неожиданный: хит российского авторынка, самый популярный кроссовер в стране — корейский Hyundai Creta с колесной базой в 2590 мм — вообще не вошел в список. Зато замыкает рейтинг отечественный продукт, у которого она больше всего лишь на 2 мм.

Далее следуют три «китайца», а на первой позиции оказалось сразу три популярных представителя сегмента, построенных на общей и хорошо известной у нас платформе. Но все по порядку…