Прощание с легендой: тест-драйв Mitsubishi Pajero Final Edition

За что же мы так любим этот ортодоксальный и честный автомобиль, один из последних в своем роде?
Хлопки дверей слышатся по всему свету: вслед за Японией и Германией, мы вот-вот накатим «стременную» с одним из самых узнаваемых и уважаемых автомобилей XX века, который так и не обзавелся правопреемником. Нового Pajero нет, и по заявлениям топ-менеджеров Mitsubishi, в ближайшем обозримом будущем — читай до 2022 года — не предвидится. Грустно? Безусловно. Но это добрая грусть. Так прощаются с друзьями, с теми, кто оставил след на душе. С теми, чьи фотографии висят на стенах, даже выгорев на полуденном солнце.
Эра настоящих
Восьмидесятые стали отправной датой для многих великих моделей. И первую скрипку в новой эпохе сыграли японцы: на рынки по всему свету вышли машины, которые на протяжении десятилетий и после будут занимать первые строчки хит-парадов, новогодних списков подарков и других рейтингов. Одним из вожаков этой плеяды звезд стал Mitsubishi Pajero.
Изначально это был трехдверный рамный внедорожник с подключаемым «передком» и турбомоторами — что бензиновыми, что дизельными. Пятидверная версия появилась на год позже и сразу же заняла почетное место в гараже ООН.
К слову, уже в 1984 году, через три года после премьеры, машину доработали, «прокачали» бензиновый мотор и оснастили дисковыми тормозами всех четырех колес — привет, УАЗу! А в 1985 началось победоносное шествие Mitsubishi Pajero в «Дакаре». Началось, кстати, сразу с победы в классе серийных автомобилей.
Производители тогда не думали столь часто об экологии, не тратили деньги на пустые звуки о батарейках и не пытались выпустить мотор объемом с пивную банку. Это была эпоха очень крепких автомобилей, которые могли верой и правдой прослужить своему обладателю всю жизнь. Ключевой задачей инженеров, которых потом сменили маркетологи, была именно надежность и неприхотливость, а не выдуманные цифры в электронных табличках.
Легенды о тех машинах до сих пор ходят по всей России, а на Дальнем Востоке они регулярно встречаются на дорогах общего пользования. Mitsubishi Pajero — именно такой. И умудрился, вот уж действительно чудо, остаться верным этим постулатам до самой своей финальной серии. С самого первого дня, с премьеры на Токийском автосалоне в октябре 1981 года и по сей день.
Слагаемые успеха
На недосягаемую высоту «Паджеро» взошел благодаря второму поколению: с 1991 году ведет свою историю главная разработка Mitsubishi всех времен — трансмиссия Super Select, позволяющая без последствий для железа и управляемости передвигаться на полном приводе по любым типам дорожного полотна.
Свое место под полом занял межосевой дифференциал. Была даже заводская комплектация второго «Паджеро» с регулируемыми из салона амортизаторами, механической лебедкой за передним бампером и гидравлической системой изменения клиренса. Круто? Еще как! Ведь на дворе стоял 1991 год. Львиная доля машин для рынков Старого Света по умолчанию комплектовалась принудительной блокировкой заднего моста.
Рестайлинг 1997 года ознаменовался появлением второго поколения трансмиссии Super Select. Эта машина была настолько хороша, что производство, остановленное в 1999 году для смены генераций, пришлось возобновить. Спрос, знаете ли, не иссяк. Причем требовали машину, морально уже устаревшую, не развивающиеся страны, а экологичная и технологичная Европа. К слову, в Индии, параллельно с четвертым поколением, второй «Паджерик» собирается по сей день.
Другим слагаемым успеха Mitsubishi Pajero была смелость самого производителя. Несмотря на ошеломляющий успех второго поколения, третья генерация значительно от него отличалась. Чопорные японцы, говорите? Тогда времена были, видать, совсем другие. Раму на новой машине интегрировали в кузов, добившись большего комфорта без потери в надежности конструкции, снижения веса и увеличения дорожного просвета.
Идея интегрировать раму в кузов пришла в голову инженерам как раз из опыта участия в гонках «Дакар», если из автомобиля мысленно убрать все то, что не отвечает за жесткость и прочность, то останется «скелет», напоминающий по конструкции каркас безопасности раллийного автомобиля, где самые прочные места находятся в точках крепления подвески. Это здорово снизило центр тяжести автомобиля, и от «рамной» валкости не осталось и следа.
Мост заменили на мощную и проверенную «Дакаром» независимую подвеску, обеспечив тяжелому внедорожнику лучшую управляемость и возможность перемещаться с большей скоростью. А место под капотом заняли новые моторы с технологией GDI, позволявшей экономить до 20% топлива в городской толкотне.
Экология и экономия, в них испокон веков крылся дьявол. Отечественное топливо, эти движки переварили очень плохо, заставляя счастливых обладателей достаточно регулярно заезжать на СТО: залежи сажи, которая образовывалась на клапанах и выпускном коллекторе, с потрохов двигателя счищали кокосовой стружкой, подаваемой под давлением. Эдакий бережный вариант пескоструя.
Впрочем, это касалось исключительно законопослушных водителей, в режиме малой нагрузки мотор переходил на режим сверхобедненной смеси и начинал копить сажу. Тех же, кто летал на новом Pajero, беда стороной обошла: у них двигатель просто не работал в сверхэкономичном режиме почти никогда.
Четвертое поколение Mitsubishi Pajero — глубокий рестайлинг третьего — стало во многом работой над ошибками. Классические двигатели вернули на место и оснастили технологией изменения фаз газораспределения MIVEC, заменили приводы, которые быстро выходили из строя на российских «направлениях» и, конечно, глобально пересмотрели дизайн.
Все, что не устраивало потребителя, было улучшено. Постоянное внимание к мнению покупателя всегда было «основой основ» японского автопрома. Четвертое поколение «Паджеро» увидело свет в 2006 году: машина прожила на конвейере 14 лет. Примерно втрое дольше, чем планировалось.
Время пришло
За те годы, что «четверки» сходили с конвейера в Окадзаки, мир изменился до неузнаваемости. Эпоха хэтчбеков была сметена лавиной кроссоверов, экологические нормы выросли до невиданных ранее высот, а человечество на полном серьезе обсуждает машины с автопилотом. Да чего там, уже и примеры их работы в реальных условиях имеются.
В бурлящем поколении бесконечного «шеринга» и гибридов с «электричками», Илона Маска и сенсорных экранов, размером с телевизор, этому архаичному мастодонту уже не осталось места.
Скоро уж и заправок таких не будет, где можно за наличные купить АИ-92, чтобы прокормить его атмосферный трехлитровый мотор. Вот и вечный напарник, Land Rover Defender ушел, уступив свой неприкасаемый на первый взгляд пьедестал высокотехнологичному наследнику. Классический Nissan Patrol давно взирает на это безобразие с витрин музеев и страниц учебников истории. Пришел и час «Паджеро».
Спасибо ему за честность и надежность, за преданность идеалам настоящего внедорожника и миллионы счастливых километров на обделенных асфальтом дорогах. Наших дорогах. Да, Pajero не шибко информативен в плане рулежки и не отличается повышенной комфортабельностью, но там, где не проедет прямо — проедет боком. Всегда и везде.
Увы, действие документа Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на него заканчивается в декабре 2019 года, и продлевать его японцы не намерены — продажи давным-давно не превышают и тысячи авто за 12 календарных месяцев.
Последняя партия — всего пятьсот машин — по старой традиции носит имя Final Edition, обзавелась специальным шильдиком, а каждый автомобиль подтвержден специальным сертификатом с указанием VIN автомобиля из последней партии. Да, это конец истории. Пожалуй, пора на заслуженный отдых: прощай, легенда.