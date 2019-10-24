Прощание с легендой: тест-драйв Mitsubishi Pajero Final Edition

За что же мы так любим этот ортодоксальный и честный автомобиль, один из последних в своем роде?

Хлопки дверей слышатся по всему свету: вслед за Японией и Германией, мы вот-вот накатим «стременную» с одним из самых узнаваемых и уважаемых автомобилей XX века, который так и не обзавелся правопреемником. Нового Pajero нет, и по заявлениям топ-менеджеров Mitsubishi, в ближайшем обозримом будущем — читай до 2022 года — не предвидится. Грустно? Безусловно. Но это добрая грусть. Так прощаются с друзьями, с теми, кто оставил след на душе. С теми, чьи фотографии висят на стенах, даже выгорев на полуденном солнце.

Эра настоящих

Восьмидесятые стали отправной датой для многих великих моделей. И первую скрипку в новой эпохе сыграли японцы: на рынки по всему свету вышли машины, которые на протяжении десятилетий и после будут занимать первые строчки хит-парадов, новогодних списков подарков и других рейтингов. Одним из вожаков этой плеяды звезд стал Mitsubishi Pajero.