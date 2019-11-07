Продажи автомобилей LADA рухнули

С января по октябрь дилеры LADA реализовали 295 437 машин, и таким образом рыночная доля тольяттинского производителя составила около 21%.

Самой популярной моделью АТОВАЗа по-прежнему остается LADA Granta — в прошлом месяце спрос на нее вырос на 14,1% и составил 11712 автомобилей. Всего в этом году представители этого семейства разошлись тиражом в 108 686 экземпляров.

Кроме того, в октябре раскупили 1146 автомобилей LADA Granta, Largus и LADA 4х4, что на 12,4% выше показателя годичной давности. Всего за 10 месяцев 2019 года владельцами коммерческих автомобилей тольяттинского производителя стало 9 160 человек.