5 самых экономичных новых недорогих седанов на российском рынке

Конечно, при выборе автомобиля резонно учитывать стоимость его эксплуатации. И в этом смысле расходы на топливо остаются одним из самых важных факторов.

В нашем рейтинге экономичных седанов оказались модели стоимостью менее 800 000 рублей с аппетитом от 5,7 до 6,5 л на 100 километров пробега. Мы учитывали официальные данные расхода горючего в смешанным цикле, заявленные производителем.