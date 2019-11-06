5 самых экономичных новых недорогих седанов на российском рынке

Конечно, при выборе автомобиля резонно учитывать стоимость его эксплуатации. И в этом смысле расходы на топливо остаются одним из самых важных факторов.
В нашем рейтинге экономичных седанов оказались модели стоимостью менее 800 000 рублей с аппетитом от 5,7 до 6,5 л на 100 километров пробега. Мы учитывали официальные данные расхода горючего в смешанным цикле, заявленные производителем.
Volkswagen Polo
Одним из лидеров по экономичности оказался немецкий седан класса В — Volkswagen Polo. На официальном ресурсе производителя указано, что комплектации с моторами TSI объемом 1,4 л мощностью 125 л. с. и семидиапазонным «роботом» DSG расходуют 5,7 л топлива на 100 километров в смешанном цикле.
Аналогичный результат у Polo, заряженных 1,6-литровыми агрегатами MPI мощностью 90 и 110 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Цена самого экономичного немецкого седана варьируется в диапазоне от 699 900 до 1 016 900 рублей.
KIA Rio
Однако Volkswagen Polo с выгодной цифрой 5,7 л/100 км в этом параметре не одинок. Популярная корейская четырехдверка KIA Rio располагает тем же значением расхода топлива в среднем режиме.
Вот только 5,7 л бензина потребляет лишь одна комплектация модели —с 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Ценник на седан с таким рабочим тандемом — от 769 900 до 869 900 рублей.
Hyundai Solaris
Аналогичная ситуация с показателем расхода топлива в 5,7 л на 100 км складывается еще у одного «корейца» — Hyundai Solaris.
И это неслучайно, потому что он также является детищем концерна KIA-Hyundai, а точнее «братом-близнецом» KIA Rio с той же агрегатной базой — 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Обойдется Hyundai Solaris в такой комплектации минимум в 746 000 рублей.
Ravon R4
Четвертую позицию занял продукт узбекского автопрома компактный седан Ravon R4 с показателем расхода топлива в смешанном цикле — 6,2 л на 100 километров.
Ровно столько бензина требуется 1,6-литровой рядной «четверке» мощностью 106 л. с., которая работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Стоит такой вариант узбекского седана Ravon R4 в диапазоне от 678 000 до 702 000 рублей.
LADA Granta
Не обошлось в рейтинге портала «АвтоВзгляд» и без автомобиля отечественного производства. Речь идет о самой популярной легковушке в России — седане LADA Granta.
В комплектации с атмосферным мотором объемом 1,6 л мощностью 106 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач этот автомобиль расходует на 100 километров в смешанном цикле всего 6,5 л бензина. И, конечно же, это самый доступный вариант в нашем списке: цена указанной комплектации стартует от 501 000 рублей.