Неафишируемые данные о LADA Vesta с вариатором слили в Сеть

Стали известны подробности динамических характеристик LADA Vesta с вариатором в трансмиссии. На официальном сайте АВТОВАЗА данных такого рода пока нет, однако один из дилеров марки успел «слить» ТТХ модификации в сеть, а потом дезавуировать их и удалить публикацию.

Однако внимательные любители тольяттинской продукции все-таки успели узнать, что седан, оснащенный 1,6-литровым 113-сильным двигателем от Renault-Nissan и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E разгоняется с места до 100 км/ч за 12,2 секунды, пишет «лада.онлайн».

Для сравнения скажем, что LADA Vesta c аналогичным по объему двигателем вазовской конструкции мощностью 106 л. с. и МКП разгоняется «до сотни» за 11,2 секунды. Напомним, что вариаторная трансмиссия будет устанавливаться исключительно на машины, оснащенные французским мотором.