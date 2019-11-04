Китайские танки грязи не боятся: первый тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x

Не удивлюсь, если идею выпустить Haval F7x китайцам подсказали французы со своей Renault Arkana. Вполне возможно, что маркетологи Haval оценили интерес потенциальных клиентов к «купейной» моде в бюджетном сегменте и с минимальными затратами быстренько модифицировали свой достаточно новый кроссовер Haval F7, превратив его в Haval F7x.

Получилось почти все то же самое, но только со скошенной сзади крышей. Пьер Леклерк, бывший шеф-дизайнер BMW, теперь работает на Haval. Ему и пришлось, видимо, превращать F7 в F7x — а-ля BMW Х3 в BMW X4. Он и превратил, как мог. Но нюанс тут в том, что у баварского кроссовера колесная база сантиметров на 10 длиннее чем у «китайца».

Поэтому кузов X4 и выглядит каплей, а Haval F7x в профиль похож на слегка приплюснутый сверху «пирожок». Но все равно — очень симпатично.