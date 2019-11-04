Китайские танки грязи не боятся: первый тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x

Не удивлюсь, если идею выпустить Haval F7x китайцам подсказали французы со своей Renault Arkana. Вполне возможно, что маркетологи Haval оценили интерес потенциальных клиентов к «купейной» моде в бюджетном сегменте и с минимальными затратами быстренько модифицировали свой достаточно новый кроссовер Haval F7, превратив его в Haval F7x.
Получилось почти все то же самое, но только со скошенной сзади крышей. Пьер Леклерк, бывший шеф-дизайнер BMW, теперь работает на Haval. Ему и пришлось, видимо, превращать F7 в F7x — а-ля BMW Х3 в BMW X4. Он и превратил, как мог. Но нюанс тут в том, что у баварского кроссовера колесная база сантиметров на 10 длиннее чем у «китайца».
Поэтому кузов X4 и выглядит каплей, а Haval F7x в профиль похож на слегка приплюснутый сверху «пирожок». Но все равно — очень симпатично.
В салоне F7x все практически тоже, что и у F7 за небольшим, но заметным исключением. За дополнительные деньги купе-кроссовер можно оснастить 7-дюймовой полностью электронной приборной доской в комплекте с дополнительной вращающейся «шайбой» на центральном тоннеле. С ее помощью дублируется управление мультимедийкой: все это — более чем актуально в современном автостроении.
А в итоге водителю не нужно на ходу небезопасно отвлекаться на тыкания пальчиком в 9-дюймовый монитор на центральной консоли. Вместо этого опустил руку между передних кресел — и крути-нажимай, что хочешь контроллером.
В остальном передняя часть салона F7x никаких новостей для человека, знакомого с F7, не содержит. За исключением желто-белых вставок в обивке сидений и отделке дверей. Этот оригинальный элемент — «фишка» F7x. В целом же — та же качественная «кожаная» отделка всего и вся, комфортные кресла и руль, диапазону регулировки которого, правда, не хватает пары-тройки сантиметров по вылету.
Из-за этого, кстати, человеку с длинными ногами (а при росте выше 180 см. — любому) будет сложно правильно устроиться за рулем кроссовера, если он предпочитает сидеть повыше, а не «попой на асфальте».
Коленки задних пассажиров чувствуют себя вольготно практически при любых положениях передних кресел. Если же вы решите совсем расслабиться и полностью откинуться назад, то наверняка встретитесь макушкой с обивкой потолка — там, где покатая крыша переходит в окно пятой двери.
Багажник F7x невелик. Точнее не скажу, поскольку в официальных ТТХ указан лишь его объем при сложенных задних сиденьях — 1152 л. Зато известно, что у Haval F7 с поднятыми диванами сзади имеется 732 л полезного пространства. То есть у F7х из-за сильно скошенной задней части этот показатель вряд ли превышает 550 л. Впрочем, китайцы адресуют эту машину любителям фана, а не прагматикам. Так что будущих ее владельцев максимальный объем перевозимого барахла вряд ли станет сильно волновать. Особенно если учесть, что китайская новинка довольно любопытно проявила себя на ходу.
Сначала о неприятном. Пришлось в очередной раз убедиться, что в китайском языке нет понятия «обратная связь рулевого управления». То есть тут руль одинаково невесом на любых скоростях: что в околонулевом положении, что при вывернутых до упора в бок колесах, что в любом из промежуточных положений. Управлять кроссовером приходится, ориентируясь на визуальную информацию — словно в компьютерный автосимулятор играешь.
И это при том, что динамику машина демонстрирует очень пристойную. Ведь все основное «железо» у F7x точно такое же, что и у F7. С той лишь разницей, что из моторной гаммы новичка исключен 150-сильный агрегат. Купе-кроссовер получил единственный двигатель — турбированный 2-литровый 190-сильный. Бензиновый, разумеется. КП — 7-ступенчатый «робот» с «мокрым» сцеплением. Привод — как передний, так и полный — автоматически подключаемый с помощью электронной муфты.
190 «лошадок» под капотом позволяют разгоняться до сотни за 9 сек. Подвеска F7x — своеобразна. С одной стороны, на хорошем покрытии она нервно передает на кузов всяческую асфальтовую мелочь. А с другой, просто на 5+ справляется с по-настоящему разбитым асфальтом захолустных дорог тульской глубинки: никаких тебе пробоев на кузов, тряска — минимальная, с учетом условий. То есть работает — очень даже!
Так сложилось, что тест-драйв Haval F7x проходил в период, когда в центральную Россию пришел суровый арктический циклон с дождями и снегом. Грунтовые дороги мгновенно развезло. Но оказалось, что китайский кроссовер на зимней резине прекрасно и даже играючи штурмует серьезную грязюку, как вы можете убедиться на видео.
Полноприводная трансмиссия машины может работать в нескольких режимах: «грязь», «снег», «песок» и так далее. Я, пока месил тульский чернозем, попробовал каждый из них, включая и нормальный асфальтовый. Но если честно, особых различий в проходимости по ходу этих экспериментов обнаружить не удалось: отключенная ESP и алгоритмы трансмиссии решают, как говорится.
Вывешивание колес машине тоже абсолютно не страшно, как выяснилось. В общем, если не сажать Haval F7x на «брюхо» и не соваться в грязь на шоссейных «сликах», кроссовер откровенно удивит проходимостью.
Что касается цены Haval F7x, то на момент написания этих строк китайцы с ним не определились. Поэтому можно лишь предположить, что они будут не ниже (в зависимости от комплектации), чем у самой дорогой модификации Haval F7. Последний — с полным приводом и 2-литровым движком — стоит сейчас не менее 1,63 млн. рублей.
Поскольку Haval F7x будет оснащены только этим 190-сильным мотором, а также с учетом повышенной «премиальности» купе-кроссовера, предположим, что цены на него будут стартовать не менее чем с 1,7—1,8 млн. руб.