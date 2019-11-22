Mercedes-Maybach GLS 600: первое знакомство

Двухцветный кузов, многоспицевые диски 23-го диаметра, выдвижные подножки, характерная решетка радиатора — образ, притягивающий взгляды. А что внутри? Тут все, как в лучших домах Лондона м Парижа. Если не лучше. Массаж, холодильник, столы, контурная подсветка с палитрой из 64 цветов… Чего тут только нет! Как, впрочем, и нет здесь больше третьего ряда кресел. Диван сдвинулся на 120 мм назад, теперь — хоть танцуй.

Про умную электронику рассказывать не будем. Все лучшее, что имеет Daimler, здесь есть. И даже больше. А вот про сердце кроссовера сказать будет не лишним. Ведь под капотом форсированнвй до 558 л. с. V8, работающий со стартер-генератором. Да, не ураган, но вполне себе ракета. Похоже, пора занимать очередь.