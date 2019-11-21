Как заставить «незамерзайку» не замерзать при любом морозе

Стабильно чистое лобовое стекло зимой — залог безопасности на дороге в любое время суток. Если водитель не заметит того или иного препятствия или какой другой дорожной проблемы — никакая электроника не поможет. Это единственная причина, по которой постоянно дорабатывают фары, а «визоры» и форсунки стеклоомывателя оснащают обогревом. Какие только хитрости в тандеме с инновациями не идут в дело, когда ледок вперемешку с грязью и солью перекрывают обзор, а спасительная жидкость перестает «окроплять» стекло.
Доработку стандартного авто, безусловно, следует начать с замены форсунок: «теплые брызгалки» стоят всего 50 рублей, а установить их действительно просто — запитывайте на обогрев стекла да получайте удовольствие в любые морозы. Впрочем, и они порой дают слабину: качество деталей да состав незамерзающей жидкости могут победить любую технологию. Но разве это кого-то останавливает в России?
Многие уже догадались, что выгоднее было бы греть не распылители или стекло, а саму «омывайку». Какой бы холодной ни была поверхность, теплая жидкость мгновенно уберет не только грязь, но и лед! Люди наши на выдумку хитры и уже придумали не один способ, как это сделать. Начнем с самого простого с точки зрения реализации.
Опытные водители знают, что самая высокая температура — в подкапотном пространстве. Значит, можно взять длинный шланг, скрутить его пружиной и проложить до самых форсунок, тем самым позволив омывающей жидкости долго идти по теплому «помещению» и выходить уже порядочно прогретой. Трубка стоит копейки, а переделывать особо ничего и не надо: проложить только новый «зимний трубопровод», да ездить с чистым стеклом. Правда, у этого способа есть и свои недостатки: надо дождаться прогрева силовой установки, а длинная магистраль довольно быстро убивает насос стеклоочистителей. В «Жигулях» это мало кого испугает, а вот в импортном авто…
Другой вариант сложнее: народ наращивает «малый круг» циркуляции антифриза медной трубкой, завернутой в виде кипятильника, и погружает его в резервуар с «омывайкой». Схема работает только при прогретом двигателе, требует аккуратной сборки и доработки деталей, а подходит далеко не всем авто. Что же делать?
Самый простой и действенный способ — делать бачок подогреваемым от электричества. Многие используют элементы обогрева кресел, которые укрепляют на внешней стороне бачка омывателя: они не дают большой температуры, достаточной для прожига толстого пластика, потребляют мало электроэнергии и служат довольно долго. Установка проста, а с наступлением тепла всегда можно снять и убрать до следующих морозов.
И, наконец, четвертый вариант — самый сложный и дорогой. В регионах, где мороз держится долго, а температуры пробивают все отметки, рядом с бачком стеклоомывателя устанавливают электрический подогреватель с дополнительными вентиляторами, который работает от генератора. Теплый воздух, поступающий из такой печки, быстро прогреет и двигатель, и «омывайку».
Мудрые финны, которые давно уже научились считать свои кровные, ставят около дома обычную розетку, а в самом авто — специальную печку с таймером. И садятся по утрам в уже теплый автомобиль. Отсюда и разговоры про то, что греть не надо. В России такой «сервис» возможен только в частном доме, да и особо не распространен, ведь бензин пока дешевле. Прогрел по старинке — да поехал.
Однако скоро цены на заправках научат нас считать каждый литр, а механизмы по «ускоренному прогреву всего и вся» будут широко распространены. Пару лет подождать осталось.