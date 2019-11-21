Как заставить «незамерзайку» не замерзать при любом морозе

Стабильно чистое лобовое стекло зимой — залог безопасности на дороге в любое время суток. Если водитель не заметит того или иного препятствия или какой другой дорожной проблемы — никакая электроника не поможет. Это единственная причина, по которой постоянно дорабатывают фары, а «визоры» и форсунки стеклоомывателя оснащают обогревом. Какие только хитрости в тандеме с инновациями не идут в дело, когда ледок вперемешку с грязью и солью перекрывают обзор, а спасительная жидкость перестает «окроплять» стекло.

Доработку стандартного авто, безусловно, следует начать с замены форсунок: «теплые брызгалки» стоят всего 50 рублей, а установить их действительно просто — запитывайте на обогрев стекла да получайте удовольствие в любые морозы. Впрочем, и они порой дают слабину: качество деталей да состав незамерзающей жидкости могут победить любую технологию. Но разве это кого-то останавливает в России?

Многие уже догадались, что выгоднее было бы греть не распылители или стекло, а саму «омывайку». Какой бы холодной ни была поверхность, теплая жидкость мгновенно уберет не только грязь, но и лед! Люди наши на выдумку хитры и уже придумали не один способ, как это сделать. Начнем с самого простого с точки зрения реализации.